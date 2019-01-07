مقتل 30 عاملًا بانهيار منجم للذهب بأفغانستان

رام الله - دنيا الوطنلقي 30 عاملًا أفغانيًا مصرعهم، وأصيب 15 آخرون أمس الأحد، في انهيار منجم للذهب شمال شرق البلاد.وأكد المتحدث باسم ولاية باداخشان نك محمد نظري، حدوث انهيار في منجم للذهب في منطقة شابو بقضاء كوهيستان، بحسب وكالة (رويترز).وأشار إلى أنّ الأرقام الأولية، تشير إلى مصرع 30 عاملاً، وإصابة 15 آخرين بجروح، معرباً عن القلق من ارتفاع عدد القتلى، نظراً للإصابات الخطيرة بين الجرحى.ولفت إلى أنّ آلاف العمال، ينقبون بشكل غير نظامي في المنجم.