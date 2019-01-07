ترامب يُشيد بالسيسي

رام الله - دنيا الوطنأشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بنظيره المصري عبد الفتاح السيسي، معتبراً أنه ينقل مصر إلى "مستقبل أكثر شمولية" مع افتتاحه كاتدرائية "ميلاد المسيح"، التي تعد الأكبر بالشرق الأوسط.وأكد ترامب، خلال تغريدة على صفحته بموقع (تويتر): "متحمس لرؤية أصدقائنا في مصر يفتتحون أكبر كاتدرائية في الشرق الأوسط.. الرئيس السيسي ينقل بلاده إلى مستقبل أكثر شمولية".في السياق ذاته، هنأ بابا الفاتيكان فرانسيس مصر بافتتاح الكاتدرائية، موجهًا الشكر للسيسي وحكومته على "إنجاز العمل التاريخي".وقال البابا، في رسالة مصورة مسجلة أذاعها التلفزيون المصري: "أتقدم بتحية خاصة لأخي البابا تواضروس الثاني، وإلى الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، والسيسي، والحكومة المصرية".