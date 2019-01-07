أبو يوسف: المطلوب عزل الفئة "الضالة" التي تُحاول تكريس الانقسام

رام الله - دنيا الوطن

قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، منسق القوى



والفصائل، واصل أبو يوسف: إن اعتقال المئات من قياديي وكوادر حركة فتح من قبل الأجهزة الأمنية في غزة، لمنع إقامة المهرجان المركزي لانطلاقة الثورة الفلسطينية في قطاع غزة، أمر مرفوض.وطالب أبو يوسف، في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، الاثنين، حماس بتغليب المصلحة الوطنية العليا لشعبنا، والحفاظ على مقدراته في سبيل الحرية والاستقلال ونيل كامل حقوقنا في العودة وتقرير المصير، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس، وليس من أجل ترسيخ الانقسام والانفصال من أجل منع إقامة الدولة الفلسطينية، وضرب المشروع الوطني الفلسطيني.وشدد أبو يوسف على أنه لابد من عزل هذه الفئة الضالة التي تحاول تكريس هذا الانقسام، وتحاول أيضاً جر المشروع الوطني الفلسطيني إلى خارج الموقع النضالي، الذي تبوأناه دائماً باتجاه تحقيق انتصارات لشعبنا.ووجه أبو يوسف، نداء إلى حركة حماس بالعودة إلى العقل والمنطق، فلا يمكن القبول بالاعتداء على صوت وصورة إذاعة وتلفزيون فلسطين، ومنع إيقاد شعلة انطلاقة الثورة، وحركة فتح، واستدعاء واعتقال كوادر وقيادات الحركة.