المبادرة الوطنية تُطالب بالتراجع عن قرار سحب موظفي السلطة من (معبر رفح)

دعت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، في بيان لها اليوم، الجهات المعنية إلى التراجع عن قرارها بسحب موظفي السلطة من (معبر رفح)، حرصاً على مصالح أهل غزة، واحتياجاتهم الحيوية والإنسانية في مواجهة الحصار الإسرائيلي الظالم.







ودعت المبادرة، في بيان صحفي، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إلى توفير الظروف السليمة؛ لتسهيل عمل هؤلاء العاملين على المعبر.

رام الله - دنيا الوطنوأشارت حركة المبادرة الوطنية إلى مخاطر تصاعد الهجمات الإعلامية و الإجراءات المتبادلة التي تهدد بتحويل الانقسام إلى انفصال خطير بين قطاع غزة والضفة الغربية، والذي لن يخدم إلا الاحتلال وأعداء الشعب الفلسطيني.