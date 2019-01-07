فريدمان: "صفقة القرن" تكاد تكون اكتملت

رام الله - دنيا الوطنقال السفير الأمريكي لدى إسرائيل، ديفيد فريدمان، إنه سيتم نشر خطة السلام الأمريكية بعد بضعة أشهر فقط، مضيفًا: أن الخطة تكاد تكون كاملة، لكنها لا تزال بحاجة إلى بعض التلميعات.وذكر فريدمان، أن الإدارة معنية بنشرها بشكل يضمن "أفضل فرصة للقبول بها بشكل إيجابي"، مشيرًا إلى أن "الانتخابات في إسرائيل تؤخذ في عين الاعتبار، في نشر الخطة، "ولكنها ليست الاعتبار الوحيد".وتتناقض تصريحاته مع التصريح، الذي أدلى به مسؤول في البيت الأبيض، في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، بأن الوضع السياسي في إسرائيل لن يؤخر أو يمنع نشر الخطة.وقال المصدر ذلك، بعد يوم من استقالة افيغدور ليبرمان كوزير للجيش، وقال: إن الإدارة تعتزم تقديم الخطة في غضون شهرين حتى لو تم تبكير موعد الانتخابات.وأضاف السفير الأمريكي، أن "التحدي المتمثل في نشر خطة السلام، هو تقييم أكثر واقعية للواقع في المنطقة.. لقد كانت آخر مرة تم فيها توقيع اتفاق مهم بين الإسرائيليين والفلسطينيين في عام 1993.. وقد حدث الكثير منذ ذلك الحين".