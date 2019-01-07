أبو ظريفة: الفصائل بغزة طالبت حماس بالتراجع عن خطواتها الأخيرة

وقال أبو ظريفة، في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، اليوم الاثنين: إن الفصائل وخلال لقاءاتها بالأيام الماضية، طالبت حركة حماس بالتراجع عن خطواتها في قطاع غزة.





وأوضح أبو ظريفة، أن استمرار حماس في ذلك يزيد حالة الاحتقان والاستقطاب، لافتاً إلى أن ذلك له انعكاس على الوضع الداخلي الفلسطيني.

رام الله - دنيا الوطنأعرب عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية، طلال أبو ظريفة، عن استيائه جراء تعنت حركة حماس، واستمرار انتهاكاتها للحريات في قطاع غزة، واعتقالها، واستدعائها للمئات من كوادر حركة فتح.