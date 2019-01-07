منظمة التحرير تتجه للجوء للقضاء الفلسطيني ضد "المعتدين على الحريات" بغزة

كشف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، رئيس دائرة حقوق الإنسان بالمنظمة، أحمد التميمي، عن توجه باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للذهاب للقضاء الفلسطيني والنيابة العامة لمحاكمة ومحاسبة من يعتدون على الحريات لاسيما في قطاع غزة بعد الاعتداء على مقر إذاعة وتلفزيون فلسطين وتدميره.





وأكد التميمي، أن هناك تواصلاً مع مؤسسات حقوق الإنسان في غزة، وكلها تدين انتهاكات حماس للحريات، معبراً عن استنكاره للاعتداء على مقر هيئة إذاعة وتلفزيون فلسطين في قطاع غزة.

رام الله - دنيا الوطنوقال التميمي، في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، اليوم الاثنين، إنه لا يجوز لأحد أن يمنع حركة فتح من إيقاد شعلة الانطلاقة، لأنها من أطلقت شرارة الثورة، ومن خلالها سيتم إقامة الدولة المستقلة، مشيراً إلى أن كل ما تقوم به حماس في قطاع غزة يدل عن عنجهيتها، وحكمها الواقع في القطاع.