مجدلاني: القيادة تبحث تشكيل حكومة منظمة التحرير وسحب موظفي المعبر أول خطواتها

خاص دنيا الوطن - أحمد جلال



أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أحمد مجدلاني، أن القيادة الفلسطينية، ستتجه لتشكيل حكومة منظمة التحرير، لافتاً إلى أن الحكومة الحالية، شُكلت على إثر اتفاق الشاطئ الموقع بغزة عام 2014.





وأوضح مجدلاني، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، أن الأمر طور المشاورات الداخلية في منظمة التحرير، وأنه لا يوجد موعد محدد لتشكيل حكومة المنظمة، مشيراً إلى أن القيادة ستتخذ العديد من الإجراءات لإنهاء الانقسام وآثاره.





وأضاف: "سحب الموظفين من معبر رفح البري، هو أول الخطوات، والقيادة أمام إجراءات فيما يتعلق بالتعاطي مع كل الاتفاقيات السابقة، معتبراً أن ممارسات حماس في غزة تهدد الوحدة الوطنية.







وحول أي إجراءات جديدة في قطاع غزة، شدد مجدلاني، على أن كل ما يتعلق بتقويض الانقسام الفلسطيني وإنهائه، طور البحث والدراسة، وسيكون هناك إجراءات لتحقيق الوحدة الوطنية.







وتابع: "حماس تدفع بالأمور إلى تنفيذ (صفقة القرن)، خاصة في ظل كافة ممارساتها المدعومة إقليمياً"، لافتاً إلى أن أموال السفير القطري محمد العمادي، والتي وصلت إلى غزة تمثل انخراطاً في التطبيع مع إسرائيل.





واستطرد: "ماذا يريدون منا تسمية ذلك؟ حماس منذ أسابيع تنادي ضد التطبيع العربي مع الاحتلال الإسرائيلي، في حين تفتح المجال لقطر والعمادي من أجل التطبيع، وإدخال الأموال لقطاع غزة".