نتنياهو يُطالب العالم بالاعتراف بضم هضبة الجولان لإسرائيل

رام الله - دنيا الوطنالتقى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مع مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون، في ظل الانسحاب الأمريكي من سوريا.وفي تصريح لوسائل الإعلام، قال نتنياهو: إن العالم يجب أن يعترف بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان، وشدد على أهمية المنطقة للأمن القومي.وأضاف أن إسرائيل لن تنسحب أبداً من مرتفعات الجولان، ولم يعقب بولتون على هذا البيان. ومن المتوقع أن يقوم الاثنان معاً بجولة في مرتفعات الجولان اليوم.وأشاد نتنياهو، في بداية كلمته، بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب لفرضه عقوبات على إيران، ونقل السفارة الأمريكية إلى القدس.وكرر بولتون تصريحاته حول التزام الإدارة الأمريكية بأمن إسرائيل، حتى أثناء الانسحاب من سوريا، وقال: إن الولايات المتحدة، ستنسحب بطريقة تضمن هزيمة تنظيم الدولة، و"ضمان أمن إسرائيل والأصدقاء الآخرين في المنطقة، وضمان أمن أولئك الذين قاتلوا إلى جانبنا ضد التنظيم".ولم يذكر بولتون بشكل محدد التهديد الإيراني، الذي حذر منه نتنياهو.