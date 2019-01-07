دولي

كاتس يُهدد بعملية عسكرية في قطاع غزة

كاتس يُهدد بعملية عسكرية في قطاع غزة
يسرائيل كاتس
رام الله - دنيا الوطن
هدد وزيرالاستخبارات الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم الاثنين، بشن عملية عسكرية في قطاع غزة، إذا لم تضبط حركة حماس الهجمات على إسرائيل، وفق مزاعمه.

وقال كاتس: على حماس أن تدرك وتستوعب، أن تدهور الوضع الأمني، سيقود إسرائيل للرد بعملية عسكرية، ضد قطاع غزة، وفق ما جاء على موقع (عكا).

واعتبر أن رد الجيش الإسرائيلي على صاروخ الليلة، جاء لكي يحافظ الجيش على قوة الردع، وقد يصل بنا لحملة عسكرية في غزة.

وكان الجيش الإسرائيلي، قصف عدة مواقع فجر اليوم، بحجة الرد على إطلاق صاروخ من غزة صوب ساحل عسقلان.

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