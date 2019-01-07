هيئة مسيرات العودة: ندعو الحكومة الفلسطينية للتراجع عن قرار سحب موظفي السلطة

رام الله - دنيا الوطندعت الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة وكسر الحصار، الحكومة الفلسطينية إلى التراجع عن قرارها، لما سيترتب على ذلك من آثار كارثية تُنذر بإغلاق المعبر، وبتفاقم الأزمات الإنسانية، وتأزيم الظروف أمام الشعب الفلسطيني، وبذلك تتحمل المسؤولية في تفاقم أزمة المسافرين.وقالت الهيئة: نهيب بالشقيقة مصر للتدخل العاجل والضغط من أجل العدول عن هذا القرار، ومواصلة جهودها الدؤوبة في التئام الحالة الفلسطينية، حتى تحقيق الوحدة، والعمل على استمرار فتح المعبر، لما لذلك من أهمية قصوى لـ 2 مليون و300 ألف فلسطيني، يقبعون في غزة، وتشكل لهم مصر الرئة، التي يتنفسون منها.وأضافت الهيئة: هذه الخطوة إن أدت لإغلاق المعبر، تعني بالنسبة لنا في الهيئة، العودة لاستعمال كل أشكال الإبداعات الشعبية كافة، وستُنذر بانفجار الأوضاع، فالمسؤولية الوطنية والأخلاقية، تتطلب منا الوقوف عند مسؤلياتنا الوطنية، ودعم صمود أبناء شعبنا، وليس الاندفاع باتجاه مواقف وخطوات وإجراءات تزيد الحالة تعقيداً، فيما نحن أحوج ما نكون لوحدة الطاقات في مواجهة مشاريع التصفية.