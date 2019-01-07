شاهد: داخلية غزة تستلم معبر رفح البري رسميًا

رام الله - دنيا الوطنانتظم أفراد وزارة الداخلية في قطاع غزة، بدوام (معبر رفح البري)، بعد أن استلمت داخلية غزة المعبر، عقب سحب السلطة الفلسطينية، موظفيها، ليلة أمس.وقالت داخلية غزة، "أُبلغنا مساء اليوم الأحد، من قبل رئيس هيئة المعابر والحدود السيد نظمي مهنا، بأنه بناء على توجيهات سياسية ستقوم الهيئة بسحب موظفيها العاملين في معبر رفح ابتداء من صباح الاثنين 2019/1/7".وأضافت في تصريح صحفي، "وبناء على ذلك فإننا في وزارة الداخلية والأمن الوطني، نؤكد أننا سنحافظ على مقدرات الشعب الفلسطيني، ومكتسباته، وستبقى الوزارة أمينة وحريصة على مصالح الشعب".