قوات الاحتلال تعتقل سبعة مواطنين في الضفة الغربية

رام الله - دنيا الوطنتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة اعتقالات واسعة في صفوف المواطنين في الضفة الغربية، حيث اعتقلت فجر اليوم الإثنين سبعة مواطنين بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها.واعتقلت قوات الاحتلال الشاب نجم عواد بعد اقتحام منزله في قرية عورتا جنوبا، فيما تم اعتقال الشاب أحمد مثقال دراغمة من مدينة طوباس وداهم جنود الاحتلال منزل الأسير ميسرة بشارات في بلدة طمون القريبة.وفي السياق، داهمت قوات الاحتلال مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة واعتقلت الشابين محمد أبو غويلة شقيق الشهيد وسام أبو غويلة ومصطفى الكسبة بعد مداهمة منزليهما.وفي مدينة الخليل اعتقل الاحتلال الشابين رائد جمال قفيشة من المدينة والشاب حمزة محمد الرواشدة من بلدة السموع جنوبا، فيما داهموا مخيم العروب شمالا وسلموا بلاغ استدعاء للشاب ضياء الطيطي.