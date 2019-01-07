تعقيبًا على إجراءات السلطة.. أبو مرزوق: القادم أسوأ

رام الله - دنيا الوطن

علق عضو المكتب السياسي لحركة حماس، موسى أبو مرزوق، اليوم الاثنين، على قرارات السلطة الفلسطينية، بسحب موظفيها من معبر رفح جنوب قطاع غزة، مؤكدًا أن "القادم أسوأ، لكن "غزة صامدة رغم الأذى".





وقال أبو مرزوق في تغريدة عبر حسابه على صفحته بموقع (تويتر): "هجوم إعلامي من سلطة المقاطعة عبر تصريحات من عباس بتخوين 70% من أبناء الشعب، وأن حماس تخطف غزة وتريد فتنة ومذابح".



