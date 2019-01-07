من ستة بنود.. الشخصيات المُستقلة تُعلن خطوات عاجلة لوقف التصعيد بين فتح وحماس

أعلن تجمع الشخصيات الفلسطينية المستقلة في فلسطين والشتات، برئاسة الدكتور ياسر الوادية، عضو الإطار القيادي لمنظمة التحرير الفلسطينية، ورئيس التجمع، عن خطوات عاجلة لإنهاء التصعيد بين حركتي فتح وحماس.





بدوره، كشف أشرف عكة، الناطق الرسمي باسم تجمع الشخصيات الفلسطينية المستقلة في فلسطين والشتات، على البنود التي تضمنتها مبادرة الشخصيات المستقلة، وهي التالي:







رام الله - دنيا الوطنوطالب الأستاذ مراد الريس، عضو قيادة تجمع الشخصيات المستقلة في قطاع غزة، في بيان صحفي، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، الحركتين بضرورة الالتزام والتجاوب مع الجهود التي تبذلها جمهورية مصر العربية الشقيقة التي تسعى من خلال مواقفها لإنهاء الانقسام، وتوحيد البوصلة من جديد لتنفيذ المصالحة الوطنية الفلسطينية.أولاً: إعادة فوراً موظفي السلطة الفلسطينية لمعبر رفح البري واستمرار العمل بالآليات السابقة.ثانياً: تقوم أجهزة الأمن بغزة بإطلاق سراح كافة المعتقلين لديها من قيادات وأبناء حركة فتح.ثالثاً: تلتزم فوراً حركتا حماس وفتح بوقف التراشق الإعلامي.رابعاً: تشكيل لجنة تحقيق مستقلة بقضية اقتحام مقر تلفزيون فلسطين بغزة.خامساً: يتم سماح الأجهزة الأمنية بغزة بمهرجان انطلاقة لحركة فتح بدون شروط.سادساً: تلتزم حركتا حماس وفتح بتنفيذ خطوات جمهورية مصر الشقيقة لإنهاء الانقسام.