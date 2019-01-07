مباشر | أجواء معبر رفح البري بعد إنسحاب موظفي السلطة أمس

عربي

السيسي: نرفض الحُكم الديني المُتشدد

السيسي: نرفض الحُكم الديني المُتشدد
رام الله - دنيا الوطن
بثت شبكة (CBS) الأمريكية، المقابلة، التي أجرتها مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ووصفتها بأنها "المقابلة التي لا ترغب الحكومة المصرية في إذاعتها".

وكانت الشبكة الأمريكية، قد بثت منذ أيام عدة مقتطفات من اللقاء وعلقت قائلة: إنها أجرت الحوار مع السيسي أثناء زيارته لمدينة نيويورك آواخر أيلول/ سبتمبر الماضي، ولكنها فوجئت بعد وقت قصير من إجراء الحوار، بإبلاغهم من قبل السفير المصري، عدم رغبة الحكومة المصرية بإذاعته، لكن الشبكة الإخبارية قررت إذاعة الحوار، أمس الأحد.

واستهل مذيع الحلقة، سكوت بيلي، بمقدمة قال فيها: إن الولايات المتحدة تقدم مساعدات لمصر أكثر من أي دولة أخرى في العالم عدا إسرائيل، مضيفاً في الوقت ذاته أن هذه المساعدات تذهب إلى نظام متهم بارتكاب "أسوأ انتهاكات في تاريخ مصر الحديث".

وعدد مقدم البرنامج الاتهامات الموجهة للسيسي قائلاً: إن "معارضي السيسي معتقلون بالآلاف، كما أنه قضى على حرية التعبير، وقتلت قواته الأمنية المتظاهرين".

وقال بيلي: إنه من المعروف، أن السيسي لا يجري مقابلات، لذا فقد فاجأ الشبكة الأمريكية بالموافقة على إجراء اللقاء، ولكنه فوجئ بالأسئلة التي وجهناها له.

أخبار ذات صلة

علاء مبارك يتلقى إنذارا

علاء مبارك يتلقى إنذارا

(تحرير الشام) توسع رقعة سيطرتها في الشمال السوري

(تحرير الشام) توسع رقعة سيطرتها في الشمال السوري

أبو الغيط: يجب تغيير العلاقة العربية مع البرازيل إذا نقلت سفارتها للقدس

أبو الغيط: يجب تغيير العلاقة العربية مع البرازيل إذا نقلت سفارتها للقدس

شاهد: لحظة وضع عبوة ناسفة في محيط كنيسة بمصر

شاهد: لحظة وضع عبوة ناسفة في محيط كنيسة بمصر

الرئيس السوداني يُجري تعديلات حكومية

الرئيس السوداني يُجري تعديلات حكومية

الجامعة العربية تبحث اليوم عودة سوريا

الجامعة العربية تبحث اليوم عودة سوريا

تنظيم الدولة يُصيب جنديين بريطانيين في سوريا

تنظيم الدولة يُصيب جنديين بريطانيين في سوريا

مقتل خبير متفجرات بعبوة ناسفة بمحيط كنيسة شرقي القاهرة

مقتل خبير متفجرات بعبوة ناسفة بمحيط كنيسة شرقي القاهرة

التعليقات

الدنيا حكايات

الربيع الإسرائيلي

الربيع الإسرائيلي

شؤون فلسطينية

قوات الاحتلال تعتقل سبعة مواطنين في الضفة الغربية

قوات الاحتلال تعتقل سبعة مواطنين في الضفة الغربية

وفاة طفل (سنتان) غرقاً في أريحا

وفاة طفل (سنتان) غرقاً في أريحا

&#34;الميزان&#34; يُطالب بوقف استدعاء كوادر فتح واحترام مبدأ سيادة القانون

"الميزان" يُطالب بوقف استدعاء كوادر فتح واحترام مبدأ سيادة القانون

&#34;الهيئة المستقلة&#34; تطالب بالإفراج عن المحتجزين على خلفية سياسية في قطاع غزة

"الهيئة المستقلة" تطالب بالإفراج عن المحتجزين على خلفية سياسية في قطاع غزة

&#34;أبو الغيط&#34; يدعو لحشد المواقف العربية دفاعاً عن المركز القانوني للقدس

"أبو الغيط" يدعو لحشد المواقف العربية دفاعاً عن المركز القانوني للقدس

نيابة عن الرئيس: الحمد الله يحضر قداس منتصف الليل حسب التقويم الشرقي

نيابة عن الرئيس: الحمد الله يحضر قداس منتصف الليل حسب التقويم الشرقي

الحمد الله يؤكد توجيهات الرئيس بتوفير كافة الإمكانيات لإعادة إعمار&#34;مخيم اليرموك&#34;

الحمد الله يؤكد توجيهات الرئيس بتوفير كافة الإمكانيات لإعادة إعمار"مخيم اليرموك"

محافظ سلطة النقد يلتقي وزير الشؤون المدنية لمناقشة أهم التطورات بالقطاع المصرفي

محافظ سلطة النقد يلتقي وزير الشؤون المدنية لمناقشة أهم التطورات بالقطاع المصرفي

منوعات

&#34;مافيا&#34; محمد رمضان تقسم الوسط الفني..هاني شاكر &#34;أخلاق بلطجة&#34;.. ومحمد صبحي &#34;عشوائي&#34;

"مافيا" محمد رمضان تقسم الوسط الفني..هاني شاكر "أخلاق بلطجة".. ومحمد صبحي "عشوائي"

صورة أحلام الأخيرة تثير قلق الجمهور

صورة أحلام الأخيرة تثير قلق الجمهور

شاهد: هذا ما لاحظه الجمهور في فيديو لوفاء الكيلاني قبل 20 عامًا

شاهد: هذا ما لاحظه الجمهور في فيديو لوفاء الكيلاني قبل 20 عامًا

الفنانة شهيرة تظهر بدون حجاب بعد سنوات من ارتدائه

الفنانة شهيرة تظهر بدون حجاب بعد سنوات من ارتدائه

حلا شيحة تعود للفن بعد 12 عاماً بدور البطولة أمام محمد رمضان

حلا شيحة تعود للفن بعد 12 عاماً بدور البطولة أمام محمد رمضان

حمزة هوساوي وأسيل عمران يُجبران كريستيانو رونالدو على التفاعل بأدائهما

حمزة هوساوي وأسيل عمران يُجبران كريستيانو رونالدو على التفاعل بأدائهما

إحالة شيرين للنيابة بتهمة الإساءة لمصر وزوجها يكشف مفاجأة

إحالة شيرين للنيابة بتهمة الإساءة لمصر وزوجها يكشف مفاجأة

خديجة بن حمو.. ملكة جمال &#34;غير عادية&#34; تثير الجدل في الجزائر

خديجة بن حمو.. ملكة جمال "غير عادية" تثير الجدل في الجزائر

ناهد السباعي تستفز جمهورها بصورة جريئة مع صديقها

ناهد السباعي تستفز جمهورها بصورة جريئة مع صديقها

شاهد: الرئيس الفلسطيني يُكرّم عددًا من نجوم مصر بهذه الأوسمة

شاهد: الرئيس الفلسطيني يُكرّم عددًا من نجوم مصر بهذه الأوسمة

عربي

السيسي: نرفض الحُكم الديني المُتشدد

السيسي: نرفض الحُكم الديني المُتشدد

علاء مبارك يتلقى إنذارا

علاء مبارك يتلقى إنذارا

(تحرير الشام) توسع رقعة سيطرتها في الشمال السوري

(تحرير الشام) توسع رقعة سيطرتها في الشمال السوري

أبو الغيط: يجب تغيير العلاقة العربية مع البرازيل إذا نقلت سفارتها للقدس

أبو الغيط: يجب تغيير العلاقة العربية مع البرازيل إذا نقلت سفارتها للقدس