السيسي: نرفض الحُكم الديني المُتشدد

رام الله - دنيا الوطنبثت شبكة (CBS) الأمريكية، المقابلة، التي أجرتها مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ووصفتها بأنها "المقابلة التي لا ترغب الحكومة المصرية في إذاعتها".وكانت الشبكة الأمريكية، قد بثت منذ أيام عدة مقتطفات من اللقاء وعلقت قائلة: إنها أجرت الحوار مع السيسي أثناء زيارته لمدينة نيويورك آواخر أيلول/ سبتمبر الماضي، ولكنها فوجئت بعد وقت قصير من إجراء الحوار، بإبلاغهم من قبل السفير المصري، عدم رغبة الحكومة المصرية بإذاعته، لكن الشبكة الإخبارية قررت إذاعة الحوار، أمس الأحد.واستهل مذيع الحلقة، سكوت بيلي، بمقدمة قال فيها: إن الولايات المتحدة تقدم مساعدات لمصر أكثر من أي دولة أخرى في العالم عدا إسرائيل، مضيفاً في الوقت ذاته أن هذه المساعدات تذهب إلى نظام متهم بارتكاب "أسوأ انتهاكات في تاريخ مصر الحديث".وعدد مقدم البرنامج الاتهامات الموجهة للسيسي قائلاً: إن "معارضي السيسي معتقلون بالآلاف، كما أنه قضى على حرية التعبير، وقتلت قواته الأمنية المتظاهرين".وقال بيلي: إنه من المعروف، أن السيسي لا يجري مقابلات، لذا فقد فاجأ الشبكة الأمريكية بالموافقة على إجراء اللقاء، ولكنه فوجئ بالأسئلة التي وجهناها له.