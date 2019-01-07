وفاة طفل (سنتان) غرقاً في أريحا

رام الله - دنيا الوطنتوفي الطفل آدم محمد عبد الجليل أبو حلاوة، (سنتان) من سكان مدينة القدس، غرقاً في مسبح منزلي بمدينة أريحا مساء أمس الأحد.وذكر المتحدث باسم الشرطة، العقيد لؤي ارزيقات، أن الطفل وصل للمشفى في مدينة أريحا، حيث قال ذووه بأنه غرق بمسبح داخل منزل، وتم نقله لمشفى أريحا الحكومي متوفياً، وفتحت الشرطة والنيابة العامة تحقيقاً بالحادثة.وأضاف ارزيقات: إن النيابة العامة، قررت التحفظ على الجثمان، لإحالته لمعهد الطب العدلي للتشريح؛ للوقوف على سبب الوفاة الحقيقي.