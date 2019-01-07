شاهد: أنباء عن انقلاب عسكري في الغابون

رام الله - دنيا الوطنسيطر ضباط في جيش الغابون، أمس الأحد، على الإذاعة الوطنية، ومنعوا إذاعة كلمة الرئيس بمناسبة العام الجديد، فيما يبدو أنه محاولة انقلاب.وقالت (فرانس برس): إن الضباط في الجيش الغابوني، أعلنوا تشكيل "مجلس وطني للإصلاح" وسط إطلاق نار في العاصمة ليبرفيل.وتعرّض رئيس الغابون علي بونغو لجلطة دماغية في 24 تشرين الأول/ أكتوبر، أثناء تواجده بالسعودية، حيث تلقى العلاج قبل أن ينتقل إلى المغرب لبدء فترة نقاهة صحية.وظهر الاثنين الماضي في شريط مصور سجل في الرباط وبثته وسائل الإعلام الغابونية، ومواقع التواصل الاجتماعي.وقال رئيس الغابون في رسالته بحلول السنة الجديدة: "صحيح أنني مررت بمرحلة صعبة، وهذا الأمر يحصل أحيانًا في الحياة".ويمضي بونغو فترة نقاهة في المغرب منذ نهاية تشرين الثاني/نوفمبر.وقال المتحدث باسم الرئاسة إيكي نغووني: إن "هذا الخطاب دليل على أن الرئيس علي بونغو تعافى تمامًا، إن مشاكله الصحية باتت وراءه".وقبل هذا الخطاب، لم يظهر بونغو سوى في صورة واحدة وشريطين مصورين من دون صوت، لم تكن كافية لطمأنة عدد كبير من الغابونيين على صحة رئيسهم.وكانت المعارضة والمجتمع المدني، طالبا المحكمة الدستورية بإعلان شغور السلطة بموجب الدستور، لكنها لم تلب الطلب ونقلت السلطات جزئيًا إلى رئيس الوزراء، ونائب الرئيس.