نيابة عن الرئيس: الحمد الله يحضر قداس منتصف الليل حسب التقويم الشرقي

رام الله - دنيا الوطنحضر رئيس الوزراء رامي الحمد الله، نيابة عن رئيس دولة فلسطين محمود عباس، قداس منتصف الليل لعيد الميلاد المجيد للطوائف المسيحية الأرثوذكسية التي تسير حسب التقويم الشرقي، في كنيسة المهد بمدينة بيت لحم.وترأس القداس بطريرك المدينة المقدسة وسائر أعمال فلسطين والأردن كيريوس كيريوس ثيوفولس الثالث، الذي تمنى، في رسالته لمناسبة عيد الميلاد، أن يحل السلام في أرض السلام، وفي العالم أجمع، كما تمنى لمدينة بيت لحم الازدهار والتقدم، وفق الوكالة الرسمية الفلسطينية.وقال: "نتوجه إليكم يا فخامة رئيس دولة فلسطين الأبية السيد محمود عباس اليوم قائلين شرفتنا بحضوركم والذي يمثلكم فيه رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله، متمنين لسيادتكم موفور الصحة والعافية، وندعو أن يمنحك العلي القدير دوام الاستقرار والقوة، لكي تقود بحكمتك وعدلك الذي حباك الله بهما شعب فلسطين وتحصد ثمرة جهادك وكفاحك للوصول إلى دولة فلسطينية حرة مستقلة".وحضر القداس كل من: ممثل العاهل الأردني وزير الداخلية سمير المبيضين، ومحافظ بيت لحم كامل حميد، ووزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، ووزيرتا الاقتصاد الوطني عبير عودة، والسياحة والآثار رولا معايعة، ومستشار الرئيس للشؤون المسيحية زياد البندك، ومدير عام شرطة المحافظة العميد الحقوقي علاء الشلبي، وعدد من كبار المسؤولين.