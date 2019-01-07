الحمد الله يؤكد توجيهات الرئيس بتوفير كافة الإمكانيات لإعادة إعمار"مخيم اليرموك"

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رام الله - دنيا الوطناستقبل رئيس الوزراء، د. رامي الحمد الله، أمس،الرئاسة بمدينة بيت لحم، وفداً من لجنة إعادة إعمار مخيم اليرموك في سوريا، حيث ضم الوفد نقيب مقاولين سوريا، وأمين سر النقابة وعدد من المقاولين، بحضور وزير الخارجية رياض المالكي، ووزيرة الاقتصاد عبير عودة، ووزيرة السياحة رولي معايعة.وشدد رئيس الوزراء على أنه وبتوجيهات من الرئيس محمود عباس، يتم التنسيق مع كافة الجهات المعنية لتسريع إعادة عملية إعمار المخيم، وتم تحويل الدفعة الأولى لإعادة الإعمار وجاري العمل على تحويل الدفعة الثانية، وتوفير كافة الإمكانيات المتاحة، مشدداً على أن ذلك واجب وطني، وأن اللاجئين الفلسطينيين في كافة أماكن تواجدهم جزء أصيل، لا يتجزأ من الشعب الفلسطيني.وأطلع الوفد رئيس الوزراء على الجهود المبذولة في عملية إعمار مخيم اليرموك، حيث تم إنجاز 70% من إزالة الركام، وتأهيل البنى التحتية، وترميم مقبرة الشهداء.