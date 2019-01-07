شؤون فلسطينية

الطقس: أجواء باردة حتى نهاية الأسبوع

الطقس: أجواء باردة حتى نهاية الأسبوع
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
يكون الجو اليوم، غائماً إلى غائم جزئي وبارداً إلى شديد البرودة، وتستمر فرصة تساقط الأمطار على فترات، خاصة على المناطق الشمالية، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، والرياح  جنوبية غربية إلى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً، والبحر مائج.

هذه الليلة، تكون الأجواء غائمة جزئياً وشديدة البرودة، وتكون الفرصة مهيأه لسقوط أمطار متفرقة فوق بعض المناطق الشمالية الرياح غربية إلى جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً والبحر مائج.

الثلاثاء 2019/01/08: يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم وبارداً إلى شديد البرودة، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الأمطار المصحوبة بعواصف رعدية، وتساقط البرد أحياناً، فوق المناطق الشمالية تمتد تدريجياً خلال ساعات المساء والليل إلى بقية المناطق، وخلال ساعات الليل المتأخرة تسقط بإذن الله زخات من الثلج الخفيف فوق المرتفعات الجبلية التي يزيد ارتفاعها عن 950 م فوق مستوى سطح البحر والرياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً ومثيرة للغبار والبحر مائج.

الأربعاء 2019/01/09: يكون الجو غائماً إلى غائم جزئي وبارداً إلى شديد البرودة، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الأمطار المصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحياناً فوق معظم المناطق وتسقط زخات خفيفة من الثلج في ساعات الصباح فوق المرتفعات الجبلية التي يزيد ارتفاعها عن 950 م وفي ساعات المساء تضعف فرصة سقوط الأمطار، والرياح غربية إلى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً والبحر مائج.

الخميس 2019/01/10: يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف وبارداً إلى شديد البرودة، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة والرياح شرقية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً والبحر خفيف ارتفاع الموج، ويحتمل تشكل الصقيع خلال ساعات الصباح الباكر.

هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية الإخوة المواطنين أيام الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء من خطر:

1- شدة سرعة الرياح.

2- تشكل السيول والفيضانات في بعض الأودية والمناطق المنخفضة.

3- تدني مدى الرؤية الأفقية نتيجة لتشكل الضباب والغيوم الملامسة لسطح الأرض.

4- التزحلق على الطرقات.

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي:

المدينـة اليـوم ع- ص

 غـداً ع- ص

 بعد غـد ع- ص

 المدينـة اليـوم ع – ص 

غـداً ع – ص

 بعد غـد ع- ص
      القدس 9-6 10-5 7-3 بيت لحم 9-6 10-5 7-3
رام الله والبيرة 8-5 9-4 6-2 طولكرم 13-8 14-8 13-7
نابلس 11-7 12-6 9-4 قلقيلية 13-8 14-8 13-7
جنين 14-8 15-7 13-5 سلفيت 9-6 10-5 7-3
طوباس 14-8 15-7 13-5 روابي 11-7 12-6 9-4
الخليل 8-5 9-4 5-1 غزه 15-9 16-9 14-8
أريحا 19-11 20-10 18-8 خانيونس 15-9 16-9 14-8
الأغوار الشمالية 17-9 18-8 16-6 رفح 13-8 14-8 13-7

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