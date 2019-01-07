رداً على مزاعم إطلاق صاروخ.. الاحتلال يجدد قصفه لعدة مواقع شمال القطاع
رام الله - دنيا الوطن
شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، عدة غارات مستهدفة عدة مواقع لحركة حماس، شمال غزة، وذلك رداً على مزاعم عن إطلاق صاروخ من القطاع.
شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، عدة غارات مستهدفة عدة مواقع لحركة حماس، شمال غزة، وذلك رداً على مزاعم عن إطلاق صاروخ من القطاع.
وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال: "هاجمت طائرات حربية إسرائيلية، وطائرات هليكوبتر مقاتلة عدداً من الأهداف التابعة لحماس في شمال قطاع غزة".
وأضاف: "تم تنفيذ الهجوم رداً على إطلاق صاروخ في وقت سابق من الليل تجاه ساحل عسقلان، ويعتبر الجيش الإسرائيلي حماس مسؤولة عن كل ما يحدث داخل وما يخرج من قطاع غزة"، وفق ما قال.
وكان المتحدث باسم الجيش، أكد أن "القبة الحديدية" اعترضت صاروخاً أطلق من غزة، بعد انطلاق صافرات الإنذار في مدينة عسقلان والمجلس الإقليمي شاطئ عسقلان"، على حد زعمه.
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