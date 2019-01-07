رداً على مزاعم إطلاق صاروخ.. الاحتلال يجدد قصفه لعدة مواقع شمال القطاع





وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال: "هاجمت طائرات حربية إسرائيلية، وطائرات هليكوبتر مقاتلة عدداً من الأهداف التابعة لحماس في شمال قطاع غزة".





وأضاف: "تم تنفيذ الهجوم رداً على إطلاق صاروخ في وقت سابق من الليل تجاه ساحل عسقلان، ويعتبر الجيش الإسرائيلي حماس مسؤولة عن كل ما يحدث داخل وما يخرج من قطاع غزة"، وفق ما قال.



