محافظ سلطة النقد يلتقي وزير الشؤون المدنية لمناقشة أهم التطورات بالقطاع المصرفي

رام الله - دنيا الوطنالتقى محافظ سلطة النقد الفلسطينية السيد عزام الشوا، في مكتبه برام الله، بوزير هيئة الشؤن المدنية السيد حسين الشيخ٬ ووكيل الهيئة السيد أيمن قنديل والوفد المرافق لهما٬ بحضور نائب محافظ سلطة النقد د. رياض أبو شحادة٬ ومدير وحدة المتابعة المالية السيد وائل لافي٬ ومستشار المحافظ للتخطيط الاستراتيجي والعلاقات الدولية السيد عيسى قسيس٬ وعدد من مدراء سلطة النقد.ورحب المحافظ الشوا بالوزير حسين الشيخ والوفد المرافق له٬ وأطلعهم على جهود سلطة النقد المبذولة لتطوير القطاع المصرفي والمحافظة على استقراره ومتانته، وتطوير أنظمته المصرفية، وتعزيز استقراره المالي وذلك من خلال مواكبة سلطة النقد لآخر التطورات المصرفية، والعمل على توثيق علاقاتها عربياً ودوليا.وتقدم المحافظ بالشكر للوزير حسين الشيخ على جهوده وطاقم هيئة الشؤون المدنية لتعاونهم المستمر في تسهيل الإجراءات ذات العلاقة بالعمل المصرفي.وناقش الجانبان أهم التطورات في القطاع المصرفي الفلسطيني والعلاقة مع البنوك الاسرائيلية المراسلة٬ وأهم المعيقات والتحديات التي تواجه المصارف بخصوصها.من جانبه أشاد الوزير الشيخ بدور سلطة النقد في الحفاظ على الاستقرار المالي وتطوير القطاع المصرفي وفي تعزيز الفرص المالية والاقتصادية وتنميتها في سبيل تحسين الاقتصاد الفلسطيني.