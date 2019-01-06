شاهد: هيئة المعابر بغزة تتسلم معبر رفح بعد سحب موظفي السلطة
رام الله - دنيا الوطن
أفادت مصادرصحفية أن هيئة المعابر والحدود في قطاع غزة تسلمت مساء اليوم الأحد، معبر رفح البري جنوب قطاع غزة.
أفادت مصادرصحفية أن هيئة المعابر والحدود في قطاع غزة تسلمت مساء اليوم الأحد، معبر رفح البري جنوب قطاع غزة.
جاء ذلك بعد قرار السلطة الوطنية الفلسطينية، سحب كافة موظفيها من معبر رفح البري.
واشارت المصادر ذاتها، إلى ان اللواء توفيق أبو نعيم قائد قوى الامن الوطني، شهد عملية تسلم هيئة المعابر والحدود بقطاع غزة، لمعبر رفح.
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