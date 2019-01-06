شؤون فلسطينية

قناة إسرائيلية: أبو مازن قرر وقف تسيير المعابر وتحويل الأموال لغزة

قناة إسرائيلية: أبو مازن قرر وقف تسيير المعابر وتحويل الأموال لغزة
محمود عباس
رام الله - دنيا الوطن
كشفت (القناة 14) الإسرائيلية في وقت متأخر من مساء الأحد، عن قرار اتخذه الرئيس محمود عباس، فيما يتعلق بقطاع غزة.

ونقلت القناة عن مصدر في السلطة الفلسطينية وصفته بأنه "رفيع" قوله: بالنسبة لأبو مازن "القصة انتهت" هو "ينوي وقف تسيير معابر غزة، ووقف تحويل 96 مليون دولار إلى القطاع كل شهر"، وفق ما ذكرت القناة الإسرائيلية.

وكان حسين الشيخ، عضو اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح): قال "لن نحتمل سلوك حماس بعد الآن، وسيتم اتخاذ إجراءات سياسية ومالية وإدارية لمحاصرتها في قطاع غزة".

ولكنّ الشيخ أكد في تصريحات لـ قناة (العربية)، أنه لن يتم المس بموظفي السلطة الفلسطينية في قطاع غزة، منوها في الوقت ذاته إلى أن القيادة الفلسطينية تدرس التخفيف عن موظفي السلطة وأبناء حركة فتح وأبناء منظمة التحرير في قطاع غزة.

يشار إلى أن المناكفات والمشادات الإعلامية بين حركتي فتح وحماس، وصلت في الآونة الأخيرة إلى ذروتها، منذ إعلان المحكمة الدستورية العليا حل المجلس التشريعي، والدعوة إلى إجراء انتخابات تشريعية خلال ستة أشهر، كما نفذت الأجهزة الأمنية في القطاع، حملة اعتقالات واسعة في صفوف كوادر وقيادات حركة فتح، على خلفية نيتها تنظيم مهرجان مركزي لانطلاقتها في غزة.

وكانت السلطة الفلسطينية، قررت مساء اليوم، سحب موظفيها من معبر رفح البري، احتجاجا على حملة الاعتقالات الواسعة من قبل الأجهزة الأمنية بغزة.

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