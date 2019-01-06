وزيرا الاقتصاد الوطني والزراعة يطلقان ميثاق جودة عسل النحل الفلسطيني



























رام الله - دنيا الوطناطلقت وزيرة الاقتصاد الوطني/ رئيسة مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية عبير عودة، ووزير الزراعة سفيان ابو سلطان، اليوم الاحد، ميثاق جودة عسل النحل، تماشياً مع التوجه العالمي الجديد في الحصول على العسل الأجود والأكثر تميزاً، ولغاية تشجيع المزارعين على تطوير جودة هذا المنتج، وزيادة حصته التسويقية في الأسواق المحلية والعالمية.واعتبرت الوزيرة عودة خلال حفل اطلاق الميثاق الذي يعد الوثيقة الأولى من نوعها على مستوى الشرق الاوسط في هذا المجال، ان تعزيز تنافسية المنتج الوطني ودعمه سواء أكان زراعياً أو صناعياً، أولويةً للحكومة الفلسطينية. ويأتي ذلك انسجاماً مع أجندة السياسات الوطنية "المواطن اولاً" للأعوام (2017-2022)، واستنادا إلى الإستراتيجية القطاعية الاقتصادية.وأشارت الوزيرة عودة الى المساعي لإعداد وتنفيذ الاستراتيجيات والمشاريع الخاصة بتطوير الصناعة الوطنية ودعم المنتج الوطني، وتعزيز الصادرات الفلسطينية، بالتعاون مع كافة الشركاء، لافتة الى العمل حاليًا على تنفيذ مشروع دعم البنية التحتية للجودة، الذي يهدف الى تنفيذ السياسة الوطنية للجودة من خلال مجموعة من التدخلات المرتبطة بتعديل البيئة القانونية وزيادة الوعي حول أهمية الجودة، وبما يساهم في الترويج للسلع والخدمات الفلسطينية في الأسواق الوطنية والدولية.وجددت الوزيرة عودة خلال الحفل الذي نظم بمدينة رام الله بمشاركة ممثلين عن مجلس ادارة المركز الفلسطيني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومجلس العسل الفلسطيني، وممثلين عن مؤسسات القطاعين العام والخاص، تأكيد دعم مؤسسة المواصفات والمقاييس لهذا المنتج كخطوة أولى تجاه تحقيق التميز والتنافسية وتحسين الجودة لكافة المنتجات الفلسطينية والترويج لمنتج صنع في فلسطين عالي الجودة.وحسب وزير الزراعة بلغ عدد خلايا النحل في فلسطين ما يزيد عن 80 الف خلية نحل تتوزع على حوالي 2000 نحال، ووصلت انتاجية العسل في فلسطين حوالي 600 طن، وحصلت فلسطين في العام 2014 على جازة العسل العضوي بالمرتبة الاولى على 36 دولة، كما حازت على الميدالية الفضية في مسابقات مؤسسة ( APIMED) واتحاد النحالين في مؤتمرها في شرم الشيخ في العام 2017، وفي العام الماضي حازت فلسطين على المرتبة الاولى للعسل الطبيعي المتبلور من خلال مسابقات اتحاد النحالين العرب.وأشار وزير الزراعة الى المضي قدماً في تطوير قطاع النحل في فلسطين، والعمل على تحديث الية تسويق العسل وتسهيل اليات انتاج العسل وفحصه ودمغه وتسويقه محليا ودوليا وبما يتماشى مع مواصفة العسل الفلسطينية وميثاق جودة العسل، والعمل على صياغة المزيد من القوانين والأنظمة التي تحافظ على جودة العسل الفلسطيني وبقاؤه في مقدمة الأعسال اقليميا ودولياً.وذكر الوزير الى ضرورة العمل على زيادة عدد خلايا النحل بما لا يقل عن 20% بحلول عام 2022 لافتاً الى مجموعة الانجازات التي حققتها الوزارة على صعيد إنشاء دائرة مختصة بالنحل، وبناء منظومة ارشاد متطورة لقطاع النحل، وتوزيع 2020 خلية نحل مع كامل مسلتزماتها استفاد منها 404 اسرة من الاسر المهمشة. بالإضافة الى توزيع 140 خلية نحل على 14 اسرة معدمة في كافة المحافظات، بواقع 10 خلايا لكل اسرة.ووفق وزير الزراعة تعمل وزارته على ختم عبوات العسل المطابقة للشروط لتسهيل الرقابة على العسل ومنتجاته. والعمل على اعادة تشكيل مجلس النحل والعسل الفلسطيني لتنظيم قطاع النحالين وتنظيم نشاط تربية النحل في فلسطين ووضع دليل ترخيص النحل، ودليل توصيف المراعي ودليل توصيف العسل ودليل امراض نحل العسل وآخر لجودة العسل.وأشار وزير الزراعة الى ضرورة العمل على انشاء وتجهيز مختبرات مركز البحوث بالأجهزة والمواد اللازمة للفحص، وكذلك تجهيز مختبر متطور لتشخيص أمراض النحل ومحطة تحسين سلالات خاصة بقطاع النحل.بدوره اكد رئيس مجلس إدارة المركز الفلسطيني محمود حسين عن أهمية اعتماد واطلاق الميثاق للحفاظ على العسل الفلسطيني وتوفير دليل ارشادي للنحالين لتنظيم قطاع النحل وتنظيم تربيته والسيطرة على الامراض لتوفير عسل مطابق للمواصفات ومنافس اقليمياً ودولياً.من ناحيته اعرب ممثل مجلس النحل الفلسطيني ناصر جرادات عن شكره للقائمين على اعداد الميثاق على جهودهم المبذوله في اعداده، ليكون دليلاً ارشادياً يحتذى به، واكد ان المجلس هو مظلة النحالين الفلسطينيين وهو يقوم بدور مكمل لوزارة الزراعة وغيرها من المؤسسات ذات العلاقة، وناشد الجميع للنهوض بقطاع النحل الذي يتدهور بشكل متسارع وطالب الجميع بتحديث القوانين وإيجاد اليات تكون اكثر مرونه لحماية المنتج المحلي.وقدمت كل من تغريد شحاده من مؤسسة المواصفات والمقاييس ووليد لحلوح عروضاً تناولت بالشرح والتفصيل ميثاق عسل النحل، والدليل الارشادي، وانتهى الحفل بنقاش من قبل المشاركين.ودعت مؤسسة المواصفات والمقاييس جميع المهتمين التوجه الى المؤسسة للحصول على الميثاق، والاستفادة من الدعم الفني اللازم للحصول على شهادة ميثاق عسل النحل.