أبو زهري لـ "الشيخ": أنتم ماضون في دوركم "الخياني" لخدمة الاحتلال وتدمير القضية

خاص دنيا الوطنرد القيادي في حركة حماس الدكتور سامي أبو زهريعلى تهديدات عضو اللجنة المركزية لحركة (فتح) حسين الشيخ والتي توعد من خلالها بإجراءات سياسية ومالية وإدارية جديدة لمحاصرة حماس بغزة، قائلاً " لن ترهب شعبنا في غزة".وأضاف "أبو زهري" في تغريدة له عبر "تويتر": تصريحات الشيخ تؤكد على أن أتباع عباس ماضون في دورهم الخياني لخدمة الاحتلال ومحاولة تدمير القضية، على حد قوله.وكان عضو اللجنة المركزية لحركة فتح حسين الشيخ، قد خرج في تصريحات صحفية لقناة (العربية)، بعد ساعات قليلة من قرار للسلطة بسحب موظفيها من معبر رفح البري، احتجاجا على اعتقال العشرات من قيادات وكوادر حركة فتح، من قبل الأجهزة الأمنية بغزة.وقال الشيخ: "لن نحتمل سلوك حماس بعد الآن، وسيتم اتخاذ إجراءات سياسية ومالية وإدارية لمحاصرتها".