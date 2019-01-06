حزب الشعب: قرار سحب موظفي معبر رفح ينذر بإغلاقه بشكل كامل

وطالب الحزب القيادة الفلسطينية بإعادة النظر بهذا القرار والإيعاز للموظفين باستمرار عملهم كالمعتاد في معبر رفح، داعيا لتجنب أية إجراءات تمس حياة الناس بأي ضرر.





وشدّد على أن الطريق الوحيد لإنهاء معاناة شعبنا يتطلب إنهاء الانقسام بتنفيذ ما تم التوقيع عليه من اتفاقات برعاية من جمهورية مصر العربية.



رام الله - دنيا الوطنحذر حزب الشعب الفلسطيني من خطورة قرار هيئة المعابر بسحب موظفي السلطة الوطنية الفلسطينية من معبر رفح البري بين قطاع غزة ومصر، مما ينذر باغلاق المعبر بشكل كامل.وحذر في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، من خطورة هذه الخطوة التي ستعود بالضرر على المواطنين في قطاع غزة، خاصة المرضى والطلبة وأصحاب الإقامات وتهدد مستقبلهم.واعتبر حزب الشعب أن هذا القرار جاء تعبيرا عن عمق الأزمة التي تعصف بالوضع الداخلي الفلسطيني الناجمة عن استمرار الانقسام، كما أنها مؤشر واضح على مستوى الصعوبة التي تعترض جهود إنهائه.