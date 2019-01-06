"المقاومة الشعبية": ندعو السلطة للتراجع عن قرار سحب موظفيها من معبر رفح

رام الله - دنيا الوطنعبّرت حركة (المقاومة الشعبية) في فلسطين عن استغرابها لقرار السلطة الفلسطينية سحب موظفيها من معبر رفح في ظل الظروف الدقيقة التي يمر بها قطاع غزة، الأمر الذي من شأنه الإضرار بالمواطنين وبحركة السفر .ودعت الحركة السلطة الى التراجع عن قرارها، وتغليب المصلحة العليا لشعبنا، وتقدير الظروف الإنسانية الصعبة التي يعيشها أهالي القطاع.وطالبت حركة المقاومة الشعبية الأشقاء في مصر بالتدخل العاجل والفوري لإعادة الأمور إلى نصابها ومنع مزيد من التدهور في العلاقات الفلسطينية.