شؤون فلسطينية

فتح لـ"دنيا الوطن": حقناً للدماء.. قررنا وقف فعالية الاحتفال بذكرى انطلاقتنا في غزة

فتح لـ"دنيا الوطن": حقناً للدماء.. قررنا وقف فعالية الاحتفال بذكرى انطلاقتنا في غزة
صورة ارشيفية
خاص دنيا الوطن
أعلن الناطق بإسم حركة فتح عاطف أبو سيف، مساء اليوم الأحد الموافق 6 كانون الثاني/ يناير 2019، أن حركته قررت وقف فعالية الاحتفال بذكرى انطلاقتها في غزة، والتي كان من المقرر أن تُقام غداً الإثنين. 

وأضاف أبو سيف لـ "دنيا الوطن" أن حركة فتح أبلغت الفصائل الفلسطينية بقرارها وقف الفعالية غداً، مضيفاً " نحيي جماهير شعبنا التي اصرت على الاحتفال بذكرى الثورة".

في ذات السياق ثمنت حركة فتح، في الذكرى الرابعة والخمسين لانطلاقة الثورة الفلسطينية، التفاف الجماهير حول حركتهم في المحافظات الجنوبية بكل التزامٍ وعنفوانٍ وطن. 

وأعلنت الحركة في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إلغاء احتفال الانطلاقة يوم غدٍ الاثنين 7 كانون الثاني/ يناير 2019 المقرر بساحة السرايا بغزة، والاكتفاء بفعالية إيقاد الشعلة ا إنطلاقاً من الأمانة والمسؤولية والحرص على أبناء الشعب الفلسطيني وحقن للدماء.

وأضافت عبر بيانها: أنتم حافظون للعهد والقسم، فقد سطرتم ملاحم البطولة والفداء ، وأثبتم للقاصي والداني في يوم 31/12/2018 ، يوم إيقاد الشعلة أنكم الأوفياء والأمناء وحراس الفكرة التي انطلقت من أجلها حركتكم الرائدة ، وكشفتم زيف المارقين والمنحرفين والمرجفين المتساوقين مع حركة حماس الذين لفظتهم حركتكم المعطاءة.

فيما استنكرت الحركة ممارسات حركة حماس في المحافظات الجنوبية، وقمعها لأبناء شعبنا ولأبناء حركتنا، والشروع في حملة اعتقالات واسعة لكوادر حركة "فتح" والتنكيل بهم ، كما تستنكر رفض حركة حماس لإقامة احتفال انطلاقة الثورة الفلسطينية، وفق البيان.

وتوجهت حركة فتح بالتحية لكافة أبناء شعبنا ولأبناء حركتنا الرائدة وتثمن جهود الفصائل الفلسطينية التي بذلت جهودًا حثيثة من أجل ثني حركة حماس عن موقفها الرافض لإقامة الاحتفال دون جدوى .

وجددت العهد والقسم على المضي قدمًا لتحقيق أهدافنا الوطنية والوقوف خلف قيادتنا ممثلةً بالأخ الرئيس محمود عباس "أبو مازن" رئيس دولة فلسطين، وتتوجه بالتحية للأخوة والأخوات كوادر حركة فتح القابعين في معتقلات أمن حماس، وتتمنى الشفاء العاجل للأخوة المصابين والجرحى الذين طالتهم أيدي الأجهزة الأمنية التابعة لحماس. 

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