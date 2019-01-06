الشيخ: فتح ستقيم مهرجانها غدا ولن تتراجع

أعلن حسين الشيخ عضو اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، أن حركته ستقيم مهرجانها غدا في قطاع غزة، وانها لن تتراجع.





وقال الشيخ في لقاء له عبر شاشة (الحدث): "حماس مصرة على منع حركة فتح من إقامة مهرجانها غدا وبالقوة"، مضيفا: "حماس تخرج من إطار المسؤوليات الوطنية وتخرق العرف الوطني".





وحول قرار السلطة الفلسطينية، سحب موظفيها من المعابر، قال الشيخ: "لن نمس بأي موظفي السلطة الوطنية الفلسطينية في قطاع غزة"، مضيفا: "حركة حماس تعيق عمل طواقم السلطة الفلسطينية على معبر رفح البري"، مؤكدا أنها استدعت عددا من العاملين على المعبر، للتحقيق معهم، معلنا أنه من الغد لن يكون هناك أي تواجد لموظفي السلطة بمعبر رفح.





وفي السياق ذاته، قال الشيخ: "لن نحتمل سلوك حماس بعد الآن، وسيتم اتخاذ إجراءات سياسية ومالية وإدارية لمحاصرتها".





وبين الشيخ، أن حركة حماس تهدف من خلال سياساتها، لفصل قطاع غزة عن باقي الوطن، مشيرا إلى أنها غارقة في (صفقة القرن).





وفيما يتعلق بالمصالحة الفلسطينية، اكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، أن جهود المصالحة الداخلية وصلت لطريق مسدود، بالرغم من تواصل الجهود المصرية في هذا الصدد.











رام الله - دنيا الوطن