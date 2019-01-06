الجهاد الإسلامي: انسحاب السلطة من (معبر رفح) أمر مرفوض ومُدان





يُذكر، أن هيئة الشؤون المدنية الفلسطينية، قد أعلنت مساء اليوم الأحد الموافق 6 كانون الثاني/ يناير 2019، عن سحب جميع موظفيها من (معبر رفح البري) مع مصر، احتجاجاً على الاعتقالات التي طالت موظفي السلطة بغزة.



رام الله - دنيا الوطناعتبر الناطق باسم حركة الجهاد الإسلامي، داود شهاب، قرار السلطة الفلسطينية، بسحب موظفيها من (معبر رفح) هو قرار سياسي، وخطوة تصعيدية ضد المواطنين في قطاع غزة المحاصر.وأضاف شهاب عبر تغريدة على (تويتر): السلطة تزج بحاجات أهلنا في قطاع غزة في خلافاتها من أجل فرض رؤيتها السياسية على الشعب الفلسطيني، وهذا أمر مرفوض ومُدان.