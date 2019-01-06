بسبب حالة التوتر.. جيش الاحتلال يطلب من سكان غلاف غزة اليقظة





وبحسب القناة، فإن تعليمات الجيش الإسرائيلي، جاءت بعد حالة التوتر التي سادت الحدود مع قطاع غزة، خاصة بعد إطلاق البالونات الحارقة والطائرات الورقية، وقصف جيش الاحتلال.





يشار إلى أن طائرات الاحتلال الإسرائيلي، قصفت في وقت سابق من اليوم، عدة أهداف للمقاومة الفلسطينية شرق وجنوب قطاع غزة، بزعم أنها رد على إطلاق حوامة من قطاع غزة باتجاه المستوطنات.









رام الله - دنيا الوطنأصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، تعليماته لسكان مستوطنات غلاف غزة، أن يكونوا في حالة يقظة، وأن يتأكدوا من إغلاق جميع النوافذ، بحسب بما جاء على موقع القناة 12 الإسرائيلية.