داخلية غزة تُعقب على قرار هيئة المعابر سحب موظفيها من (معبر رفح)

أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة، اليوم الأحد الموافق 6 كانون الثاني/ يناير 2019، أنها ستحافظ على مقدرات الشعب الفلسطيني ومكتسباته، وذلك تعقيباً على إعلان هيئة الشؤون المدنية الفلسطينية، عن سحب جميع موظفيها من (معبر رفح البري) مع مصر.



وجاء في البيان المقتضب عبر موقعهم الرسمي: أُبلغنا مساء اليوم الأحد، من قبل رئيس هيئة المعابر والحدود، السيد نظمي مهنا، بأنه بناء على توجيهات سياسية، ستقوم الهيئة بسحب موظفيها العاملين في (معبر رفح) ابتداء من صباح غد الاثنين 2019/1/7، وبناء على ذلك؛ فإننا في وزارة الداخلية والأمن الوطني، نؤكد أننا سنحافظ على مقدرات شعبنا ومكتسباته، وستبقى الوزارة أمينة وحريصة على مصالح شعبنا.



كانت هيئة الشؤون المدنية الفلسطينية، قد سحبت موظفيها احتجاجاً على الاعتقالات التي طالت موظفي السلطة بغزة، متهمة حماس بتعطيل عمل طواقم السلطة الفلسطينية في المعبر، منذ تسلمها إياه.



وأضافت الهيئة، أنه بعد وصولها لقناعة بأنه لا جدوى من وجود الموظفين في المعبر، قررت سحب جميع العاملين على المعبر ابتداء من صباح الغد.



فيما اعتبرت حركة حماس الأمر بإجراء جديد، يندرج ضمن إجراءات رئيس السلطة العقابية المفروضة على قطاع غزة.



وأن القرار خطوة جديدة من محمود عبّاس، باتجاه فصل الضفة المحتلة عن قطاع غزة، وهو تعقيد للمشهد الفلسطيني، وتنكّر للجهود المصرية المبذولة في مسار المصالحة، على حد قوله.

رام الله - دنيا الوطن