وزيرة الاقتصاد تبحث سبل تحسين وتطوير القطاعات الاقتصادية في المحافظات





وأكدت الوزيرة خلال اللقاء، الذي عقد بمقر الوزارة على أهمية تنسيق الجهود المشتركة، والمراكمة على الإنجازات التي تحققت في مختلف المجالات، واتخاذ المزيد من الإجراءات الهادفة إلى تطوير وتحسين منظومة حماية المستهلك، وتقديم أفضل الخدمات وتعزيز المنتج الوطني وريادية الصناعات الوطنية، بما ينسجم مع أجندة السياسات الوطنية (2017- 2022) المواطن أولاً، والاستراتيجية القطاعية لتنمية الاقتصاد الوطني.



رام الله - دنيا الوطنبحثت وزيرة الاقتصاد الوطني، عبير عودة، اليوم الأحد، مع مدراء مديريات وزارة الاقتصاد الوطني في المحافظات، خطة عمل الوزارة لتحسين وتطوير القطاعات الاقتصادية والإجراءات المتبعة في ضبط وتنظيم السوق الفلسطيني، ومراجعة للجهود التي بذلت خلال العام الماضي.