أبو ظريفة: سحب موظفي السلطة من (معبر رفح) خطوة سلبية على مصالح شعبنا

خاص دنيا الوطن - أحمد العشيتعقيباً على قرار السلطة الوطنية الفلسطينية، سحب موظفيها من (معبر رفح البري)، أكد طلال أبو ظريفة، عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية، أن هذه الخطوة سلبية على مصالح أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وعلى احتياجات المواطن، وما كان ينبغي الإقدام عليها.وقال أبو ظريفة لـ "دنيا الوطن": "هذه الخطوة لا تزيد الأمور إلا تعقيداً للحالة الفلسطينية، وتعمق الانقسام، وتعيد الأمور إلى ما قبل اتفاق المصالحة عام 2017، بالإضافة إلى أنها تقطع الطريق على الجهود المبذولة لرأب الصدع، التي تشهدها الساحة الفلسطينية".ودعا أبو ظريفة، القيادة الفلسطينية، للتراجع عن هذه الخطوة التي من شأنها تعميق الانقسام، وتزيد مساحة الاحتقان والتجاذبات السياسية.