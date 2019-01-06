حماس: سحب السلطة لموظفي المعابر تعقيد للمشهد وتنكّر للجهود المصرية
رام الله - دنيا الوطن
وصف المتحدث باسم حركة حماس، حازم قاسم، اليوم الأحد الموافق 6 كانون الثاني/ يناير 2019، في تعقيب أولي على سحب السلطة الفلسطينية لجميع موظفيها من (معبر رفح)، الأمر بإجراء جديد، يندرج ضمن إجراءات رئيس السلطة العقابية المفروضة على قطاع غزة، وفق تعبيره.
وأضاف قاسم في إتصال مع "دنيا الوطن": القرار خطوة جديدة من محمود عبّاس، باتجاه فصل الضفة المحتلة عن قطاع غزة، وهو تعقيد للمشهد الفلسطيني، وتنكّر للجهود المصرية المبذولة في مسار المصالحة، على حد قوله.
وصف المتحدث باسم حركة حماس، حازم قاسم، اليوم الأحد الموافق 6 كانون الثاني/ يناير 2019، في تعقيب أولي على سحب السلطة الفلسطينية لجميع موظفيها من (معبر رفح)، الأمر بإجراء جديد، يندرج ضمن إجراءات رئيس السلطة العقابية المفروضة على قطاع غزة، وفق تعبيره.
وأضاف قاسم في إتصال مع "دنيا الوطن": القرار خطوة جديدة من محمود عبّاس، باتجاه فصل الضفة المحتلة عن قطاع غزة، وهو تعقيد للمشهد الفلسطيني، وتنكّر للجهود المصرية المبذولة في مسار المصالحة، على حد قوله.
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