حماس: سحب السلطة لموظفي المعابر تعقيد للمشهد وتنكّر للجهود المصرية



وأضاف قاسم في إتصال مع "دنيا الوطن": القرار خطوة جديدة من محمود عبّاس، باتجاه فصل الضفة المحتلة عن قطاع غزة، وهو تعقيد للمشهد الفلسطيني، وتنكّر للجهود المصرية المبذولة في مسار المصالحة، على حد قوله.







رام الله - دنيا الوطنوصف المتحدث باسم حركة حماس، حازم قاسم، اليوم الأحد الموافق 6 كانون الثاني/ يناير 2019، في تعقيب أولي على سحب السلطة الفلسطينية لجميع موظفيها من (معبر رفح)، الأمر بإجراء جديد، يندرج ضمن إجراءات رئيس السلطة العقابية المفروضة على قطاع غزة، وفق تعبيره.