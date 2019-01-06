شؤون فلسطينية

الأعرج: الالتزام بقوانين وأنظمة البناء والإعمار ضرورة وطنية ومصلحة حيوية

الأعرج: الالتزام بقوانين وأنظمة البناء والإعمار ضرورة وطنية ومصلحة حيوية
رام الله - دنيا الوطن
أكد وزير الحكم المحلي حسين الأعرج، على ضرورة ضبط عملية البناء والتنظيم في محافظة رام الله والبيرة، ووضع أسس صحيحة وإجراءات، تضمن بناء وتطوير وتنمية سليمة، والحد من التعديات والمخالفات في عملية البناء والإعمار.

جاء ذلك، خلال لقاء موسع، عقده وزير الحكم المحلي وزارة الحكم المحلي مع رؤساء الهيئات المحلية ورؤساء اللجان المحلية للتنظيم والبناء في محافظة رام الله والبيرة، وطاقم الوزارة والمديرية، وممثلاً عن المحافظة، ورئيس اتحاد الهيئات المحلية من أجل الوصول إلى إجراءات سليمة، تتعلق بعملية البناء والإعمار، حتى يكون العام الجديد عام 2019 عام البناء السليم والأمن من خلال وضع الإطار العام الناظم لهذا الموضوع.

هذا وقال الوزير الأعرج: "إننا نحن أمام بناء دولة واقتصاد وتنمية محلية، ولا يتم ذلك إلا وفق الأنظمة والقوانين، ولدينا القوة القانونية والصلاحية لتنفيذ الإجراءات الصارمة، حتى لا يكون هناك تشوهات في البناء والإعمار، سواء أكان ذلك داخل أو خارج حدود الهيئة المحلية، ولا سيما الطرق الرابطة بين المدن والقرى، حيث إن متابعة التعديات واتخاذ الإجراءات بحقها منصوص عليها بقانون واضح وصريح".

كما أكد الأعرج على أن رئيس البلدية، هو رئيس اللجنة المحلية للتنظيم والبناء، وأن مدير عام الحكم المحلي، هو رئيس اللجنة الإقليمية للتنظيم والبناء في القرى، وخارج حدود البلديات والمجالس القروية، وإنهما يملكان صلاحية قضائية في هذا المجال للقيام بكافة الإجراءات اللازمة لمنع البناء المخالف بما فيه إصدار البلاغات والإنذارات وإجراءات إزالة البناء المخالف وفقاً للقانون، كما تم التأكيد على ضرورة الالتزام بإذن الصب والصادر من الجهة المختصة بالترخيص للبناء، ولا يسمح البدء بأي عمل قبل أن يتم تحديد خطوط الارتداد والمناسيب اللازمة سواء عن الشوارع أو المجاورين، وفقاً للرخصة الممنوحة، ولا يسمح أيضاً البدء بأي حفر أو وضع أي مواد للبناء قبل استلام رخصة البناء،  ويجب البناء فقط بعد أن يتسلم المواطن رخصة البناء مسددة الرسوم، وكل ذلك يأتي ضمن الالتزام بالقوانين والأنظمة.

الجدير ذكره، أن مشكلة التعديات على الأماكن العامة ومخالفات البناء، بدأت تؤرق وبشكل كبير لافت للنظر كافة المستويات بدءاً من أعلى مستوى في الدولة، انتهاءً بضياع حق بعض المواطنين جراء تلك المخالفات والتعديات، هذا الأمر الذي يضع على عاتق الحكومة مسؤولية حماية الوطن والمواطن من مثل تلك الأوضاع والوصول إلى تجمعات سكانية آمنة.

أخبار ذات صلة

الشيخ: فتح ستقيم مهرجانها غدا ولن تتراجع

الشيخ: فتح ستقيم مهرجانها غدا ولن تتراجع

الجهاد الإسلامي: انسحاب السلطة من (معبر رفح) أمر مرفوض ومُدان

الجهاد الإسلامي: انسحاب السلطة من (معبر رفح) أمر مرفوض ومُدان

بسبب حالة التوتر.. جيش الاحتلال يطلب من سكان غلاف غزة اليقظة

بسبب حالة التوتر.. جيش الاحتلال يطلب من سكان غلاف غزة اليقظة

داخلية غزة تُعقب على قرار هيئة المعابر سحب موظفيها من (معبر رفح)

داخلية غزة تُعقب على قرار هيئة المعابر سحب موظفيها من (معبر رفح)

وزيرة الاقتصاد تبحث سبل تحسين وتطوير القطاعات الاقتصادية في المحافظات

وزيرة الاقتصاد تبحث سبل تحسين وتطوير القطاعات الاقتصادية في المحافظات

أبو ظريفة: سحب موظفي السلطة من (معبر رفح) خطوة سلبية على مصالح شعبنا

أبو ظريفة: سحب موظفي السلطة من (معبر رفح) خطوة سلبية على مصالح شعبنا

أبو دياك: لن نتخلى عن التزامنا الوطني والأخلاقي والإنساني تجاه عائلات الأسرى والشهداء

أبو دياك: لن نتخلى عن التزامنا الوطني والأخلاقي والإنساني تجاه عائلات الأسرى والشهداء

حماس: سحب السلطة لموظفي المعابر تعقيد للمشهد وتنكّر للجهود المصرية

حماس: سحب السلطة لموظفي المعابر تعقيد للمشهد وتنكّر للجهود المصرية

التعليقات

الدنيا حكايات

الربيع الإسرائيلي

الربيع الإسرائيلي

شؤون فلسطينية

وزيرة الاقتصاد تبحث سبل تحسين وتطوير القطاعات الاقتصادية في المحافظات

وزيرة الاقتصاد تبحث سبل تحسين وتطوير القطاعات الاقتصادية في المحافظات

أبو دياك: لن نتخلى عن التزامنا الوطني والأخلاقي والإنساني تجاه عائلات الأسرى والشهداء

أبو دياك: لن نتخلى عن التزامنا الوطني والأخلاقي والإنساني تجاه عائلات الأسرى والشهداء

الأعرج: الالتزام بقوانين وأنظمة البناء والإعمار ضرورة وطنية ومصلحة حيوية

الأعرج: الالتزام بقوانين وأنظمة البناء والإعمار ضرورة وطنية ومصلحة حيوية

جيش الاحتلال يعترض وزير الزراعة شمال رام الله

جيش الاحتلال يعترض وزير الزراعة شمال رام الله

للمرة الثانية خلال 24 ساعة.. الشرطة تحبط تهريب 60 قطعة أثرية بأريحا

للمرة الثانية خلال 24 ساعة.. الشرطة تحبط تهريب 60 قطعة أثرية بأريحا

سفير فلسطين بمصر: السيسي أعرب عن دعم مصر الكامل للرئيس محمود عباس وسياساته

سفير فلسطين بمصر: السيسي أعرب عن دعم مصر الكامل للرئيس محمود عباس وسياساته

(معاريف): الحوّامة المكتشفة بغلاف غزة قادرة على حمل متفجرات

(معاريف): الحوّامة المكتشفة بغلاف غزة قادرة على حمل متفجرات

بالفيديو: (الشاباك) يكشف تفاصيل اعتقال يهود بشبهة قتل عائشة الرابي

بالفيديو: (الشاباك) يكشف تفاصيل اعتقال يهود بشبهة قتل عائشة الرابي

منوعات

&#34;مافيا&#34; محمد رمضان تقسم الوسط الفني..هاني شاكر &#34;أخلاق بلطجة&#34;.. ومحمد صبحي &#34;عشوائي&#34;

"مافيا" محمد رمضان تقسم الوسط الفني..هاني شاكر "أخلاق بلطجة".. ومحمد صبحي "عشوائي"

صورة أحلام الأخيرة تثير قلق الجمهور

صورة أحلام الأخيرة تثير قلق الجمهور

شاهد: هذا ما لاحظه الجمهور في فيديو لوفاء الكيلاني قبل 20 عامًا

شاهد: هذا ما لاحظه الجمهور في فيديو لوفاء الكيلاني قبل 20 عامًا

الفنانة شهيرة تظهر بدون حجاب بعد سنوات من ارتدائه

الفنانة شهيرة تظهر بدون حجاب بعد سنوات من ارتدائه

حلا شيحة تعود للفن بعد 12 عاماً بدور البطولة أمام محمد رمضان

حلا شيحة تعود للفن بعد 12 عاماً بدور البطولة أمام محمد رمضان

حمزة هوساوي وأسيل عمران يُجبران كريستيانو رونالدو على التفاعل بأدائهما

حمزة هوساوي وأسيل عمران يُجبران كريستيانو رونالدو على التفاعل بأدائهما

إحالة شيرين للنيابة بتهمة الإساءة لمصر وزوجها يكشف مفاجأة

إحالة شيرين للنيابة بتهمة الإساءة لمصر وزوجها يكشف مفاجأة

خديجة بن حمو.. ملكة جمال &#34;غير عادية&#34; تثير الجدل في الجزائر

خديجة بن حمو.. ملكة جمال "غير عادية" تثير الجدل في الجزائر

ناهد السباعي تستفز جمهورها بصورة جريئة مع صديقها

ناهد السباعي تستفز جمهورها بصورة جريئة مع صديقها

شاهد: الرئيس الفلسطيني يُكرّم عددًا من نجوم مصر بهذه الأوسمة

شاهد: الرئيس الفلسطيني يُكرّم عددًا من نجوم مصر بهذه الأوسمة

عربي

علاء مبارك يتلقى إنذارا

علاء مبارك يتلقى إنذارا

(تحرير الشام) توسع رقعة سيطرتها في الشمال السوري

(تحرير الشام) توسع رقعة سيطرتها في الشمال السوري

أبو الغيط: يجب تغيير العلاقة العربية مع البرازيل إذا نقلت سفارتها للقدس

أبو الغيط: يجب تغيير العلاقة العربية مع البرازيل إذا نقلت سفارتها للقدس

شاهد: لحظة وضع عبوة ناسفة في محيط كنيسة بمصر

شاهد: لحظة وضع عبوة ناسفة في محيط كنيسة بمصر