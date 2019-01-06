القواسمي:"حماس" تستنسخ سياسة الاحتلال.. وشعبنا سيزحف غداً لإحياء الذكرى



وقال القواسمي في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية اليوم الأحد، أن محاولة إسكات صوت وإذاعة فلسطين، يدلل على رؤية حركة حماس بأن حركة فتح ممنوعة في القطاع، مشدداً على أن فتح أكبر من أن يخطط لها من قبل فصيل، يعمل على فصل الوطن، ومشيراً إلى أنه إذا كان هذا الاستهداف لمنع إحياء ذكرى انطلاقة الثورة، فإن شعبنا سيزحف عن بكرة أبيه غداً لإحياء هذه الذكرى، ليؤكد برسالة واضحة، أن حركة فتح باقية، وهدفها واضح هو فلسطين، وليذهب كل من يريد غير ذلك إلى مزبلة التاريخ، على حد قوله.



وأكد القواسمي، أن فتح عصية على الكسر والاحتواء، وقد تعرضت للظلم في كل أماكن تواجدها على مر التاريخ، وحماس تحاول ذلك الآن، لكن فتح تستطيع الدفاع عن نفسها، مشدداً على أن أبناء فتح قد خرجوا في ذكرى الانطلاقة الأسبوع الماضي، رغم قمع حماس؛ ليؤكدوا أنهم ضد (صفقة القرن- الصهيو أمريكية) التي تتقاطع معها حركة حماس من خلال بوابة المساعدات الإنسانية، بحسب تعبيره.

رام الله - دنيا الوطناعتبر المتحدث باسم حركة فتح أسامة القواسمي، ما تقوم به حركة حماس في قطاع غزة، استنساخاً لسياسة الاحتلال، الذي حارب فتح على مدى سنوات طويلة، وحاول إيجاد بدائل عن منظمة التحرير من أجل ضربها، مؤكداً أن ذلك لن يتكلل بالنجاح، فالحركة ضربت جذورها في عمق الأرض، وتعبر عن الإرادة الفلسطينية.