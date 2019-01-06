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شؤون فلسطينية

جيش الاحتلال يعترض وزير الزراعة شمال رام الله

جيش الاحتلال يعترض وزير الزراعة شمال رام الله
رام الله - دنيا الوطن
اعترض جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، مركبة وزير الزراعة، سفيان سلطان، خلال مرورها على طريق عين سينيا، شمال مدينة رام الله.

وقالت وزارة الزراعة في بيان لها: "إن جيش الاحتلال تعمد إيقاف مركبة الوزير سلطان بوقوف "جيب" عسكري أمام سيارته، لإجباره على التوقف بالقرب من حاجز عسكري تم وضعه على طريق عين سينيا".

وأشارت الوزارة إلى أن جيش الاحتلال سمح بمرور جميع المركبات باستثناء مركبة الوزير، وقام بتفتيشها بشكل دقيق، وقد تمت إزالة الحاجز مباشرة بعد الانتهاء من تفتيش مركبة الوزير وكأن الأمر مقصود، ويستهدفه.

وشددت على أن هذه الخطوة، تؤكد تعمد إعاقة جيش الاحتلال تحركات وزير الزراعة سفيان سلطان، ضمن مسلسل متواصل من الانتهاكات والاعتداءات بحق أبناء شعبنا في محافظات الوطن كافة، مشيرة إلى أن هذه الحادثة ليست الأولى، حيث تم احتجاز مركبة الوزير سلطان، أكثر من مرة خلال الأشهر الماضية.

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