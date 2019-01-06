للمرة الثانية خلال 24 ساعة.. الشرطة تحبط تهريب 60 قطعة أثرية بأريحا





وقال الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات: "إن فرع شرطة السياحة والآثار في أريحا، وبالشراكة مع فرع شرطة السياحة والآثار في جنين تمكن من ضبط القطع الأثرية الذهبية بعد عملية متابعة حثيثة للمشتبه بهم، وإجراء التفتيش القانوني، حيث تم تنظيم محضر ضبط رسمي، وتوقيف المشتبه بهم".



وأضاف ارزيقات: "أن المشتبه بهم، أحيلوا لجهات الاختصاص مع المضبوطات؛ لاستكمال الإجراءات القانونية حسب الأصول".



وبيّن أن عملية الضبط هذه، هي الثانية في أريحا خلال الـ 24 ساعة الماضية، وتأتي في إطار متابعة عملية تهريب الآثار، والتي تشكل إرثاً حضارياً وموروثاً تاريخياً وثقافياً له أهمية كبرى، ويجب الحفاظ عليه.

رام الله - دنيا الوطنأحبطت الشرطة في محافظة أريحا والأغوار، اليوم الأحد عملية تهريب 60 قطعة أثرية ذهبية، بالإضافة إلى فخارة واحدة ثمينة وقيمة في مدينة أريحا، كانت بحوزة 3 مهربين للآثار.