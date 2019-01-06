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شؤون فلسطينية

سفير فلسطين بمصر: السيسي أعرب عن دعم مصر الكامل للرئيس محمود عباس وسياساته

سفير فلسطين بمصر: السيسي أعرب عن دعم مصر الكامل للرئيس محمود عباس وسياساته
الرئيس الفلسيطيني محمود عباس والمصري عبد الفتاح السيسي
رام الله - دنيا الوطن
قال سفير فلسطين لدى مصر، ومندوبها الدائم في جامعة الدول العربية، ذياب اللوح: إن زيارة الرئيس محمود عباس للقاهرة ولقاءه مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، تأتي في مرحلة في غاية الأهمية في ظل الظروف التي تمر بها القضية الفلسطينية.

وأضاف السفير اللوح في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية اليوم الأحد، أن الزعيمين خلال لقاء قمة بينهما هو الخامس خلال عام واحد، بحثا عدداً من القضايا المهمة والتحرك الثنائي المشترك في القضايا المصيرية وعلى رأسها القضية الفلسطينية، موضحاً أن السيسي أعرب عن دعم مصر الكامل للرئيس محمود عباس وسياساته، باعتباره رمز الشرعية الفلسطينية، والقائد الذي يتم  التعامل معه بكل ثقة.

وفيما يتعلق بإعلان الرئيس البرازيلي، نقل سفارة بلاده إلى القدس، شدد اللوح على أهمية ذهاب وفد عربي إسلامي مشترك للبرازيل؛ لحثها على عدم اتخاذ مثل هذه الخطوة لما ينطوي عليها من خطورة بالغة.

وأكد سفير فلسطين لدى مصر، أن الرئيس خلال زيارته للقاهرة التقى بعديد الشخصيات الإعلامية والفنية والكُتاب والمؤثرين في الرأي العام المصري، وكرّم الفنانة نادية لطفي، والكاتب وحيد حامد لدروه ومناصرته لقضيتنا.

وأفاد سفير فلسطين لدى مصر، أن الرئيس تقبل أوراق اعتماد سفراء نيجيريا وتنزانيا وزيمبابوي لدى دولة فلسطين بمقر قصر الضيافة الرئاسي في القاهرة.

وقال السفير اللوح: إن الرئيس سيشارك نظيره المصري مساء اليوم، بافتتاح مسجد وكاتدرائية في العاصمة الإدارية الجديدة شرق القاهرة.

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