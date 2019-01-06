عاجل

  • سفيرنا بمصر: السيسي أعرب عن دعم مصر الكامل للرئيس محمود عباس وسياساته

  • نهاية الشوط الاول لمباراة فلسطين وسوريا بالتعادل السلبي

عربي

علاء مبارك يتلقى إنذارا

علاء مبارك يتلقى إنذارا
رام الله - دنيا الوطن
أكد علاء مبارك نجل الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، أنه تلقى إنذارا من مدير منطقة قصر المنتزه بإخلاء كبائن تابعة لعائلة مبارك، رغم أن قضية الإخلاء من عدمه عالقة في المحاكم.

وأعرب مبارك الابن عن دهشته لطلب إخلاء الكبائن الخاصة بالعائلة من منطقة المنتزه، وقال في تغريده له بـ"تويتر": "إخلاء كبائن في المنتزه بالقوة الجبرية، هل يمكن إنهاء خلاف قانوني ما زال منظورا أمام المحاكم؟"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم".

وأضاف: "وصلني خطاب من اللواء شيرين العداس مدير منطقة قصر المنتزه، يخطرني بإلغاء ترخيص كابينة لي ورجاء سرعة إخلاء الكابينة وإلا سيتم الإخلاء الجبري للوحدة!

وختم مبارك بالقول: "طيب ننتظر المحكمة، طيب ألف مبروك عليكم".

أخبار ذات صلة

(تحرير الشام) توسع رقعة سيطرتها في الشمال السوري

(تحرير الشام) توسع رقعة سيطرتها في الشمال السوري

أبو الغيط: يجب تغيير العلاقة العربية مع البرازيل اذا نقلت سفارتها للقدس

أبو الغيط: يجب تغيير العلاقة العربية مع البرازيل اذا نقلت سفارتها للقدس

شاهد: لحظة وضع عبوة ناسفة في محيط كنيسة بمصر

شاهد: لحظة وضع عبوة ناسفة في محيط كنيسة بمصر

الرئيس السوداني يُجري تعديلات حكومية

الرئيس السوداني يُجري تعديلات حكومية

الجامعة العربية تبحث اليوم عودة سوريا

الجامعة العربية تبحث اليوم عودة سوريا

تنظيم الدولة يُصيب جنديين بريطانيين في سوريا

تنظيم الدولة يُصيب جنديين بريطانيين في سوريا

مقتل خبير متفجرات بعبوة ناسفة بمحيط كنيسة شرقي القاهرة

مقتل خبير متفجرات بعبوة ناسفة بمحيط كنيسة شرقي القاهرة

صحيفة: الجامعة العربية تسمح بإعادة العلاقات مع سوريا

صحيفة: الجامعة العربية تسمح بإعادة العلاقات مع سوريا

التعليقات

الدنيا حكايات

الربيع الإسرائيلي

الربيع الإسرائيلي

شؤون فلسطينية

إصابات بالرصاص المعدني والاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال بالبيرة

إصابات بالرصاص المعدني والاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال بالبيرة

الشرطة تضبط قطعاً أثرية وتلقي القبض على شخص في جنين

الشرطة تضبط قطعاً أثرية وتلقي القبض على شخص في جنين

الأوقاف وهيئة شؤون الأسرى والمحررين تبحثان سبل دعم ومناصرة الأسرى

الأوقاف وهيئة شؤون الأسرى والمحررين تبحثان سبل دعم ومناصرة الأسرى

إغلاق معبر رفح غداً وإعادة فتحه يوم الثلاثاء بسبب أعياد الميلاد

إغلاق معبر رفح غداً وإعادة فتحه يوم الثلاثاء بسبب أعياد الميلاد

حبيب: نبذل جهوداً لإتمام مهرجان الانطلاقة بغزة ولن نسمح لفتح وحماس بتجاوز الخطوط

حبيب: نبذل جهوداً لإتمام مهرجان الانطلاقة بغزة ولن نسمح لفتح وحماس بتجاوز الخطوط

إطلاق ميثاق جودة عسل النحل الفلسطيني والدليل الإرشادي

إطلاق ميثاق جودة عسل النحل الفلسطيني والدليل الإرشادي

الصحّة تُغلق مطعماً في الخليل لافتقاره للشروط الصحيّة

الصحّة تُغلق مطعماً في الخليل لافتقاره للشروط الصحيّة

النقابات المهنية: لا يُوجد اتفاق على تعديلات &#34;الضمان&#34; وفعالياتنا النقابية مُستمرّة

النقابات المهنية: لا يُوجد اتفاق على تعديلات "الضمان" وفعالياتنا النقابية مُستمرّة

منوعات

&#34;مافيا&#34; محمد رمضان تقسم الوسط الفني..هاني شاكر &#34;أخلاق بلطجة&#34;.. ومحمد صبحي &#34;عشوائي&#34;

"مافيا" محمد رمضان تقسم الوسط الفني..هاني شاكر "أخلاق بلطجة".. ومحمد صبحي "عشوائي"

صورة أحلام الأخيرة تثير قلق الجمهور

صورة أحلام الأخيرة تثير قلق الجمهور

شاهد: هذا ما لاحظه الجمهور في فيديو لوفاء الكيلاني قبل 20 عامًا

شاهد: هذا ما لاحظه الجمهور في فيديو لوفاء الكيلاني قبل 20 عامًا

الفنانة شهيرة تظهر بدون حجاب بعد سنوات من ارتدائه

الفنانة شهيرة تظهر بدون حجاب بعد سنوات من ارتدائه

حلا شيحة تعود للفن بعد 12 عاماً بدور البطولة أمام محمد رمضان

حلا شيحة تعود للفن بعد 12 عاماً بدور البطولة أمام محمد رمضان

حمزة هوساوي وأسيل عمران يُجبران كريستيانو رونالدو على التفاعل بأدائهما

حمزة هوساوي وأسيل عمران يُجبران كريستيانو رونالدو على التفاعل بأدائهما

إحالة شيرين للنيابة بتهمة الإساءة لمصر وزوجها يكشف مفاجأة

إحالة شيرين للنيابة بتهمة الإساءة لمصر وزوجها يكشف مفاجأة

خديجة بن حمو.. ملكة جمال &#34;غير عادية&#34; تثير الجدل في الجزائر

خديجة بن حمو.. ملكة جمال "غير عادية" تثير الجدل في الجزائر

ناهد السباعي تستفز جمهورها بصورة جريئة مع صديقها

ناهد السباعي تستفز جمهورها بصورة جريئة مع صديقها

شاهد: الرئيس الفلسطيني يُكرّم عددًا من نجوم مصر بهذه الأوسمة

شاهد: الرئيس الفلسطيني يُكرّم عددًا من نجوم مصر بهذه الأوسمة

عربي

علاء مبارك يتلقى إنذارا

علاء مبارك يتلقى إنذارا

(تحرير الشام) توسع رقعة سيطرتها في الشمال السوري

(تحرير الشام) توسع رقعة سيطرتها في الشمال السوري

شاهد: لحظة وضع عبوة ناسفة في محيط كنيسة بمصر

شاهد: لحظة وضع عبوة ناسفة في محيط كنيسة بمصر

الرئيس السوداني يُجري تعديلات حكومية

الرئيس السوداني يُجري تعديلات حكومية