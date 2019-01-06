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دولي

واشنطن تعرقل صفقة طائرات (سوخوي) روسية لإيران

واشنطن تعرقل صفقة طائرات (سوخوي) روسية لإيران
رام الله - دنيا الوطن
رفضت الخزانة الأمريكية منح شهادة تصدير للجهات الراغبة في إتمام صفقة طائرات (سوخوي- سوبر جيت-100) الروسية لإيران، مستغلة في ذلك أن 10% من مكونات الطائرات المذكورة أمريكية.

وقال ممثل رابطة شركات الطيران الإيرانية مقصود أسدي ساماني: "يبدو أنه بسبب عدم وجود ترخيص وزارة الخزانة الأمريكية، لن يتم تنفيذ هذه الصفقة مع الجانب الروسي"، مشيرا إلى أن عملية استبدال القطع الأمريكية بمكونات أخرى، ستستغرق وقتا طويلا.

وفي نيسان/أبريل الماضي، وقعت شركة (سوخوي) للطائرات المدنية مع شركتين إيرانيتين مذكرة إطار لتزويدهما بـ40 طائرة حتى عام 2022.

(سوخوي- سوبر جيت-100)، هي أول طائرات ركاب متوسطة المدى تصنع في روسيا، لتستخدم في الرحلات القصيرة والمتوسطة حتى مسافة 4.4 ألف كم، ومخصصة لحمل 98 راكبا.

وبدأت الشركة الروسية، إنتاج هذه الطائرات في 2011، وتستخدمها حاليا شركة (آيروفلوت) الروسية، وشركات طيران مكسيكية وإيرلندية، وتعد منافسا شرسا وصاعدا للطائرات الغربية من هذه الفئة، حيث تلقت الشركة المصنعة لها حجوزا على مئات الطائرات منها.

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