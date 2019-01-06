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دولي

زلزال بقوة 5.9 يضرب إقليم كرمانشاه غربي إيران

زلزال بقوة 5.9 يضرب إقليم كرمانشاه غربي إيران
رام الله - دنيا الوطن
ضرب زلزال بقوة 5.9 على مقياس ريختر، مساء اليوم الأحد، إقليم كرمانشاه غربي إيران.

وبحسب (روسيا اليوم)، فإن الزلزال وقع على عمق 10 كم ومركزه مدينة جيلان غرب في إقليم كرمانشاه.

هذا وأرسلت دائرة الطوارئ الإيرانية خمس فرق إمداد لتفقد منطقة الزلزال.

من جهتهم أكد سكان من داخل بغداد لـ (RT) بأن هزة أرضية ضربت العاصمة العراقية وعددا من المحافظات الأخرى.

وشعر سكان محافظات منها السليمانية والنجف وبابل بالهزة الأرضية بعد ظهر اليوم.

وشهدت العديد من مناطق في العراق، خلال الأشهر الماضية، هزات أرضية متراوحة القوة، لم تخلف خسائر شديدة، ووقعت تأثيرا بزلازل أشد قوة ضربت المناطق الشرقية داخل إيران قرب الحدود مع العراق.

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