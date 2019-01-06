(معاريف): الحوّامة المكتشفة بغلاف غزة قادرة على حمل متفجرات
رام الله - دنيا الوطن
قال ألون بن دافيد المحلل العسكري بصحيفة (معاريف) الاسرائيلية: "إن الحوّامة التي أطلقت من غزة وتم اكتشافها، صباح الأحد، في المجلس الإقليمي (أشكول) قادرة على حمل ما يصل إلى 8 كجم من المتفجرات".
وذكرت القناة السابعة أن مجموعة بالونات تحمل نموذج طائرة سقطت في الحقول الزراعية، والشرطة وصلت إلى هناك لفحص الطائرة إذا ما كانت مفخخة.
قال ألون بن دافيد المحلل العسكري بصحيفة (معاريف) الاسرائيلية: "إن الحوّامة التي أطلقت من غزة وتم اكتشافها، صباح الأحد، في المجلس الإقليمي (أشكول) قادرة على حمل ما يصل إلى 8 كجم من المتفجرات".
وذكرت القناة السابعة أن مجموعة بالونات تحمل نموذج طائرة سقطت في الحقول الزراعية، والشرطة وصلت إلى هناك لفحص الطائرة إذا ما كانت مفخخة.
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