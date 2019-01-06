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شؤون فلسطينية

(معاريف): الحوّامة المكتشفة بغلاف غزة قادرة على حمل متفجرات

(معاريف): الحوّامة المكتشفة بغلاف غزة قادرة على حمل متفجرات
رام الله - دنيا الوطن
قال ألون بن دافيد المحلل العسكري بصحيفة (معاريف) الاسرائيلية: "إن الحوّامة التي أطلقت من غزة وتم اكتشافها، صباح الأحد، في المجلس الإقليمي (أشكول) قادرة على حمل ما يصل إلى 8 كجم من المتفجرات".

وذكرت القناة السابعة أن مجموعة بالونات تحمل نموذج طائرة سقطت في الحقول الزراعية، والشرطة وصلت إلى هناك لفحص الطائرة إذا ما كانت مفخخة.

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