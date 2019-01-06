(معاريف): الحوّامة المكتشفة بغلاف غزة قادرة على حمل متفجرات

رام الله - دنيا الوطنقال ألون بن دافيد المحلل العسكري بصحيفة (معاريف) الاسرائيلية: "إن الحوّامة التي أطلقت من غزة وتم اكتشافها، صباح الأحد، في المجلس الإقليمي (أشكول) قادرة على حمل ما يصل إلى 8 كجم من المتفجرات".وذكرت القناة السابعة أن مجموعة بالونات تحمل نموذج طائرة سقطت في الحقول الزراعية، والشرطة وصلت إلى هناك لفحص الطائرة إذا ما كانت مفخخة.