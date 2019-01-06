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شؤون فلسطينية

الطيران الاسرائيلي يقصف هدفين للمقاومة شرقي قطاع غزة

الطيران الاسرائيلي يقصف هدفين للمقاومة شرقي قطاع غزة
رام الله - دنيا الوطن
استهدفت طائرات مروحية إسرائيلية مساء اليوم الأحد، هدفين تابعين للمقاومة الفلسطينية في شرق وجنوب قطاع غزة

وفي التفاصيل، فقد قصفت طائرات مروحية إسرائيلية بصاروخين، مرصدا للمقاومة الفلسطنية، بين بلدتي خزاعة والفخاري، فيما لم يبلغ عن وقوع إصابات بين المواطنين الفلسطينيين.

إلى ذلك، أفاد موقع (حدشوت 24)، بأن طائرة تابعة لسلاح الجو الاسرائيلي قصفت مرصدا تابعا لحركة حماس في منطقة ملكة شرقي مدينة غزة.

وقال أور هيلار المحلل العسكري الاسرائيلي: "إن القوات الجوية الإسرائيلية شنت هجوما على قطاع غزة، ردا على إطلاق حوامة مفخخة محملة ببالونات صباح اليوم الأحد، من قطاع غزة، تجاه المستوطنات".

من جانبه، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الاسرائيلي: "هاجمت طائرات مروحية مقاتلة تابعة لقوات الجيش الإسرائيلي موقعين عسكريين تابعين لمنظمة حماس في قطاع غزة، رداً على إطلاق بالونات بواسطة طائرة "حوامة" صغيرة من قطاع غزة نحو المستوطنات في وقت سابق اليوم".

وحمل المتحدث، حركة حماس مسؤولية عما يحدث داخل وما يصدر من قطاع غزة، مؤكدا في الوقت ذاته، أن الجيش الاسرائيلي سيواصل العمل لحماية المستوطنين.

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