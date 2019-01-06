بالفيديو: (الشاباك) يكشف تفاصيل اعتقال يهود بشبهة قتل عائشة الرابي









رام الله - دنيا الوطناندلعت مواجهات بين المستوطنين والشرطة الإسرائيلية مساء اليوم الأحد، بعد اعتقل جهاز الأمن العام (الشاباك) 5 متطرفين يهود من مدرسة دينية في مستوطنة في شمال الضفة الغربية، وذلك بشبهة الضلوع في قتل الشهيدة عائشة رابي وجرح زوجها جراء رشق سيارتهما بالحجارة، بحسب موقع (مفزاك لايف) الإسرائيلي.ونشر جهاز (الشاباك) تفاصيل الاعتقالات التي نفذها في صفوف اليهود في إطار التحقيقات التي يجريها بكل ما يتعلق بعمليات الإرهاب اليهودي ضد الفلسطينيين، مؤكداً بأن الفتية تنسب لهم شبهات بقتل عائشة رابي من بلدة بديا غرب سلفيت، وإصابة زوجها، إثر مهاجمة مركبتهما بالحجارة من قبل مستوطنين قرب حاجز زعترة في شهر تشرين الأول/أكتوبر 2018.ووفقاً للتفاصيل، فإنه بعد 24 ساعة من رشق سيارة عائلة رابي بالحجارة، سافر نشطاء من اليمين المتطرف من مستوطنة (يتسهار) إلى المدرسة الدينية (برحليم)، وذلك بهدف إرشاد الفتية الذين يتعلمون بالمدرسة اليهودية كيفية مواجهة تحقيقات الشاباك، فيما تم الإبقاء على حظر نشر تفاصيل إضافية من ملف التحقيق، كما يشمل أمر حظر النشر تفاصيل وهوية الفتية المعتقلين.