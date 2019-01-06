إصابات بالرصاص المعدني والاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال بالبيرة

رام الله - دنيا الوطنأصيب عدد من الشبان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وعشرات بحالات اختناق، جراء استمرار المواجهات مع الاحتلال الاسرائيلي، في مدينة البيرة منذ فجر اليوم.وبحسب وكالة (وفا)، فإن جيش الاحتلال تعمق في اقتحامه بالمدينة، حيث أصبح على بعد أقل من 200 متر من مسجد العين قرب بلدية البيرة.وداهم جنود الاحتلال، المحلات التجارية في المنطقة، حيث يستولون عن أجهزة تسجيل الكاميرات.وكان الفتى فواز ماهر عادل 16 عاماً أصيب بجروح وصفت بالخطيرة فجر اليوم، بعد إصابته بالرصاص المغلف بالمطاط في رأسه، خلال اقتحام البيرة.واقتحم الاحتلال البيرة، بزعم إطلاق النار باتجاه حافلة للمستوطنين قرب حاجز بيت إيل.