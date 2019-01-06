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أبو الغيط: يجب تغيير العلاقة العربية مع البرازيل اذا نقلت سفارتها للقدس

أبو الغيط: يجب تغيير العلاقة العربية مع البرازيل اذا نقلت سفارتها للقدس
أحمد أبو الغيط
رام الله - دنيا الوطن
أكد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، على ضرورة تغيير العلاقة العربية مع البرازيل إذا اتخذت الاخيرة، خطوة نقل سفارتها الى مدينة القدس.

جاء ذلك خلال لقاء جمعه مع رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم الأحد، بمقر إقامة الأخير بقصر الضيافة بالعاصمة المصرية القاهرة.

وقال أبو الغيط، "تحدثنا بشأن البرازيل وكيف سيكون رد الفعل العربي اذا ما اتخذت خطوة نقل سفارتها الى القدس"، مؤكدا أنه أوصى بضرورة تغيير المنحى الاقتصادي والاستثماري والتجاري والعلاقة العربية مع البرازيل اذا اتخذت تلك الخطوة، وكذلك الهندوراس.

وأكد أبو الغيط في تصريح الى تلفزيون فلسطين ووكالة (وفا) عقب اللقاء، ان اللقاء تضمن تفاصيل القضية الفلسطينية وكيفية الدفاع عنها وتحريكها وتحقيق النجاحات المستمرة فيها.

وقال: "إن اللقاء تطرق ايضا الى ضرورة التنسيق والعمل في الامم المتحدة لحصول فلسطين على العضوية الكاملة"، مشيراً إلى أنه عبر للرئيس عباس عن تهانيه بترؤس فلسطين مجموعة 77 +الصين، الذي يعتبر نجاحا فلسطينيا، مؤكدا ان فلسطين ستقود المجموعة قيادة مثلى خلال العام الجاري.

بدوره، أطلع الرئيس عباس، أبو الغيط على الجهود الدبلوماسية التي تقوم بها القيادة خاصة في الجمعية العامة للأمم المتحدة، إضافة إلى خطورة قيام دول بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، والتصعيد والإجراءات العنصرية التي تقوم بها إسرائيل بحق شعبنا وأرضه ومقدساته.

وحضر اللقاء: قاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي، وسفير فلسطين لدى مصر، مندوبها الدائم لدى الجامعة العربية دياب اللوح، والسفير المناوب لدى الجامعة العربية مهند العكلوك.

ومن الجامعة العربية، الأمين العام المساعد- رئيس مكتب الأمين العام، السفير حسام زكي، والمستشار جمال رشدي.

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